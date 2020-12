KORONAVÍRUS Čaká nás vianočný lockdown? Podľa Krajčího sa situácia zhoršuje, znepokojivá skutočnosť

Krajčí poukázal na to, že ak by sa Slovensko riadilo novým semaforom, v piatich regiónoch by podľa návrhu mal byť tvrdý tzv. lockdown. Avizoval, že semafor predstaví po doplnení ostatnými rezortmi.

Čaká Slovensko lockdown počas sviatkov?

Slovákov však momentálne zaujíma najmä to, aké opatrenia sú na pláne počas vianočných sviatkov. V rámci tejto témy však vo vzduchu stále visí otáznik, odborníci nič nepotvrdili, ani nevylúčili.

"Tvrdý veľký lockdown sme zatiaľ nediskutovali, ale stále je to jedna z možností, ak by sa epidemiologická situácia vyvíjala veľmi zle," reagoval hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že na stole je aj otázka pretestovania rizikových regiónov. Možností je podľa neho viac.

Situácia v okolitých krajinách sa podľa šéfa rezortu zdravotníctva mierne zlepšuje vďaka prijatým opatreniam. Najhoršie z európskych krajín sú na tom podľa jeho slov Chorvátsko, Slovinsko a Litva.

Téma lyžovačiek tiež nie je uzavretá

Ani téma fungovania lyžiarskych stredísk na Slovensku nie je podľa Mikasa uzavretá. Avizoval, že konzílium odborníkov si cez víkend naštuduje plán rezortu dopravy o pravidlách pre strediská a počas budúceho týždňa sa pokúsi pripraviť taký, ktorý by sa dal použiť v súčasnej situácii.

Mikas zároveň potvrdil, že lyžovanie nie je v súčasnosti obmedzené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Avizoval však, že podmienky bude treba upraviť. Pripomenul, že aj v súčasnosti platia opatrenia v ubytovacích zariadeniach. Systém dovoleniek v lyžiarskych strediskách a vytvorenie "bubliny", aby boli návštevníci v bezpečí, bude podľa jeho slov ešte len predmetom diskusie.

"Momentálne neexistujú žiadne obmedzenia alebo nariadenia, ktoré by obmedzovali prevádzku lyžiarskych stredísk," potvrdil už cez deň šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že jediný, kto to dokáže obmedziť, je hlavný hygienik. Napríklad lyžiarske stredisko na Donovaloch otvorilo v piatok lyžiarsku sezónu.

Cieľom rezortu dopravy je nechať otvorené strediská, ale za sprísnených podmienok. Od pandemickej komisie minister očakáva vecnú a konštruktívnu diskusiu o osude tohtoročnej lyžiarskej sezóny. Komisia má odporúčací charakter pre krízový štáb, respektíve vládu.



Uznávať budú aj test zo zahraničia

Hlavný hygienik po rokovaní pandemickej komisie ďalej priblížil, že pendlerom, ktorí sa budú musieť na hraniciach od pondelka (7. 12.) preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom, nie starším ako 14 dní, budú uznávať aj test vykonaný v zahraničí.

Vyhlášku bude v pondelok Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizovať. Vykonaný test však musí byť certifikovaný na území Európskej únie. Deti podľa jeho slov zatiaľ testy nepotrebujú.

Počet hospitalizovaných stúpol

Aktuálny sedemdňový priemer pozitívnych PCR testov je na úrovni 1469. Spolu s antigénovými testami je jeho hodnota 2529. Sedemdňový priemer vykonaných PCR testov je 8443. Počet vykonaných PCR testov sa zvýšil o 17,4 percenta.

Počet hospitalizovaných stúpol. Voľných lôžok s kyslíkom je aktuálne 829, obsadených lôžok s kyslíkom je 1020. V karanténe bolo k štvrtku (3. 12.) 2221 zdravotníckych pracovníkov pozitívnych na ochorenie COVID-19.

Najviac pozitívnych prípadov nad 65 rokov je aktuálne v Trenčianskom kraji (348) a v Prešovskom kraji (310). Po nich nasleduje Trnavský (235), Banskobystrický (205), Nitriansky (201), Košický (185), Žilinský (164) a Bratislavský kraj (134). Celkovo je v SR 1782 týchto prípadov.

Na Slovensku doposiaľ zomrelo na nový koronavírus 957 osôb, úmrtí s novým koronavírusom bolo 251 a 39 úmrtí s podozrením ochorenia COVID-19, celkovo ide o 1247 osôb. Najviac ich bolo vo vekovej skupine 80- až 89-ročných, po nich nasledovali osoby vo veku 70 až 79 rokov.