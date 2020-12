KORONAVÍRUS V nemocnici Šaca testovali zamestnancov, ochorenie zistili u ôsmich

"V priebehu štvrtkového (3. 12.) a piatkového plošného testovania zamestnancov sa vykonalo 896 testov, z nich vyšlo osem pozitívnych," informoval riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca Ján Slávik. Ako ďalej uviedol, počas vianočných sviatkov bude nemocnica fungovať v obmedzenom režime, obsadených bude menej ako 50 percent lôžkového fondu.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

"Našou snahou je, aby pacienti, ktorých zdravotný stav to dovoľuje, strávili záver roka so svojimi rodinami a zároveň si naši zamestnanci pracujúci na oddeleniach s nepretržitou prevádzkou mohli oddýchnuť. Samozrejme, akútna zdravotná starostlivosť bude zabezpečená," priblížil Slávik. Dodal, že pacientom, ktorí zostanú hospitalizovaní a pre pretrvávajúci zákaz návštev nebudú môcť byť so svojimi rodinami, môžu ich blízki doniesť malé darčeky. Sprostredkované doručenie zabezpečí personál nemocnice.