KORONAVÍRUS Pilotné testovanie na vybraných školách: Od pondelka niektoré otvoria svoje brány

BRATISLAVA – Niektoré školy na Slovensku sa cez víkend zapoja do testovania žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy. Ide o pilotný projekt, výsledkom ktorého má byť otvorenie školských brán. Jedným z miest, ktoré sa do pilotného projektu zapoja, je Stará Ľubovňa. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor mesta Ľuboš Tomko.

Dobrovoľné testovanie žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov sa uskutoční v sobotu a v nedeľu 6. decembra v antigénovom testovacom mieste pri Ľubovnianskej nemocnici, a to v predĺženom odberovom čase od 7.00 do 19.00 h s obedňajšou prestávkou od 11.30 do 13.00 h.

Tomko informuje, že odporúčaný čas testovania v sobotu je od 7.00 do 11.15 h pre Základnú školu Komenského a popoludní od 13.00 h pre žiakov a ich rodičov zo Základnej školy Levočská a Základnej školy Za vodou.

V nedeľu dopoludnia je odporúčané dať sa testovať rodičom a žiakom týchto opäť dvoch škôl a popoludní tým zo Základnej školy Komenského. "V pondelok 7. decembra bude vykonaná analýza výsledkov testovania a plánované obnovenie školského vyučovania je utorok 8. decembra," uviedol primátor.

Do testovania sa plánuje zapojiť aj Trnavská Anglicko/slovenská bilingválna škola BESST. Škola počíta s tým, že následne bude môcť od pondelka 7. decembra otvoriť aj prezenčné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov gymnáziá. Potvrdil to manažér školy Juraj Tichý s tým, že testovanie sa bude konať v sobotu od 9. do 12. hodiny.

Rezort školstva v piatok (4. 12.) podvečer nemal k dispozícii zoznam škôl, ktoré sa plánujú cez víkend zapojiť do testovania. "Tento víkend organizuje pilotné testovania Úrad vlády SR," poznamenal odbor komunikácie rezortu školstva. Ako dodal, postupne sa zverejní uznesenie vlády SR, vyhláška hlavného hygienika SR a v nadväznosti na to vydá ministerstvo školstva rozhodnutia ministra školstva a manuály pre školy.

V pondelok a v ďalších dňoch budúceho týždňa otvoria svoje brány niektoré školy na Slovensku. Po piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády to oznámil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že pôjde o pilotný projekt. Otvoreniu bude predchádzať testovanie žiakov, ich rodičov i zamestnancov škôl. Gröhling spresnil, že v decembri budú nastavovať a dolaďovať podmienky, aby už boli v januári pripravené.