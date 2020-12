Čakajú nás čierne Vianoce: Konzílium odborníkov varuje! Pozor na stretnutia, nedajme KORONAVÍRUSU šancu

BRATISLAVA - Prichádza čas Vianoc, no zrejme trochu iných, než na aké je Slovensko už roky zvyknuté. Svet totiž stále sužuje pandémia nového koronavírusu a sviatky sú tak z hľadiska zníženia mobility v trochu inom garde. Pri tejto príležitosti chce na verejnosť apelovať aj konzílium odborníkov svojím listom.

Podľa nich nás totiž čakajú "čierne Vianoce". Myslia to však v kontexte schváleného covid automatu, v ktorom sa Slovensko nachádza na čiernej, najhoršej úrovni šírenia pandémie. "Pre zdravotníkov v nemocniciach budú výzvou. Jednou z najväčších s akou sme sa kedy stretli. Miesto vône ihličia závan dezinfekcie. Miesto lahodných tónov Tichej noci naliehavý zvuk monitorov," tvrdia odborníci vo vianočnej výzve.

Na druhej strane však konzílium verí, že to budú to aj Vianoce, ktoré nás naučia pokore, rozvážnosti, trpezlivosti, spolupatričnosti a "že to svetielko na konci tunela bude svietiť po Vianociach jasnejšie ako dnes."

Pozor na stretnutia

Odborníci však upozorňujú Slovákov, aby sa nenechali ľahko oklamať a obmedzovali osobný kontakt na najnižšiu možnú úroveň. "Naše túžby po stretnutiach vytvárajú vírusu dokonalú príležitosť preniknúť do našich rodín. Nedajme vírusu šancu. Aj vonku v prírode sme bezpeční len keď sme sami. Neohrozme najmä tých starších, ktorým môže byť naša návšteva osudnou," pokračuje konzílium.

Budú to Vianoce iné

"Vianoce budú iné, ale môžu byť jedinečné. Dávajú priestor našej kreativite. Stretnutia vo virtuálnom priestore nám dnes vytvárajú príležitosti, ktoré sme pred pár rokmi nemali. Nepovoľujú nám objatia, ale vytvárajú nám bezpečný priestor na stretnutia širokej rodiny," dodávajú odborníci.

Podľa nich záleží len od nás samých, ako zabezpečíme bezpečné Vianoce. "Záleží len na nás. Všetkých. Koľko si dokážeme odoprieť. Samota dnes môže znamenať slobodu zajtra. Prajeme vám pokojné, bezpečné a zdravé vianočné sviatky," poprialo v liste konzílium odborníkov.

Desať rád k Vianociam

Následne ešte v liste uviedli desať rád, podľa ktorých by sme sa mali počas sviatkov riadiť:

1. Zostaňme doma. Ak môžeme zoberme si dovolenku.

2. Nakupujme s rozumom a cielene. Ak sa dá cez internet.

3. Cestujme minimálne. Hromadná doprava ani lanovka nemusí byť bezpečná.

4. Oddychujme. Venujme sa rodine a najbližším.

5. Stretávajme sa bezpečne, najlepšie online.

6. Zaspievajme si vianočné koledy doma.

7. Zúčastnime sa bohoslužieb virtuálne.

8. Prejavme lásku k blížnemu tým, že sme zodpovední a nenakazíme ho.

9. Športujme bezpečne. Na čerstvom vzduchu, sami alebo v spoločnosti najbližších.

10. Oslávme Silvestra doma. Ostatné oslavy odložme na leto.

Pod toto tzv. Vianočné posolstvo sa podpísali členovia z konzília odborníkov: Mária Avdičová, Henrieta Hudečková, Pavol Jarčuška, Zuzana Krištúfková, Alena Koščálová, Matej Mišík, Martin Pavelka, Elena Prokopová, Mária Štefkovičová a Jozef Šuvada.