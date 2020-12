Obyvatelia prihraničných obcí hovoria o diskriminácii: Nie sme riziko, otvorený list Matovičovi aj Čaputovej

BRATISLAVA - S rastúcou krivkou prípadov nového koronavírusu súvisí opatrenie, týkajúce sa pendlerov, študentov či zamestnancov pracujúcich v zahraničí, na ktorých sa doposiaľ vzťahovala výnimka v rámci režimu na hraniciach. Od 7. decembra by sa mali povinne preukazovať negatívnym antigénovým testom na nový koronavírus, nie starším ako dva týždne. To vyvolalo vlnu vášne.

Na sociálnej sieti sa šíri tzv. otvorený list, ktorý je adresovaný prezidentke SR Zuzane Čaputovej, slovenskej vláde, poslancom, krízovému štábu aj ombudsmanke. Ide o žiadosť "o zastavenie opatrení, ktoré ukladajú povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 občanom SR, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach susedného štátu."

Autor Daniel Grenzer aj v mene obyvateľov prihraničných obcí Slovenska hovorí o diskriminácii. Ako vysvetlil, pojem pendleri sa zaužíval najmä pre ľudí, ktorí cestujú pravidelne do inej krajiny za prácou. "Potom tu však máme skupinu občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú v prihraničných obciach susednej krajiny. Obzvlášť Bratislava, ale aj Košice, ktorých geografická poloha jednoducho určuje dané obce v pohraničí, ako ich satelity," doplnil.

Dodal, že občania SR žijúci v takýchto oblastiach majú rôznorodé väzby na Slovensko. "Či už ide o pracovné, zdravotné, sociálne alebo sa na Slovensku vzdelávajú. To znamená, že si na Slovensku odvádzajú dane v plnej výške a rovnako generujú nejakú hodnotu, ktorá nezostáva v zahraničí," upozornil.

Grenzer tvrdí, že už počas prvej vlny pandémie obyvatelia prihraničných obcí trpeli. Ako vysvetlil, ocitli sa v jednom vreci s každým, kto prekračoval naše hranice. "Je potrebné uznať, že po začatí druhej vlny sú náznaky úradníkov rozlišovať tieto skupiny, čo vnímame pozitívne a za to Vám ďakujeme," podotkol.

No aktuálne pre ľudí žijúcich v obciach blízko našich hraníc situácia znova nevyzerá tak ružovo, akoby si predstavovali.

"V prihraničných obciach nie je ani zďaleka toľko prípadov, aby sme boli rizikom pre vlastných spoluobčanov žijúcich na Slovensku. Takéto opatrenia sa nerobia lokálne ani v regiónoch s veľkým počtom prípadov a teda nevidíme rozumný dôvod, prečo by sme mali byť diskriminovaní práve my," znie v otvorenom liste. Autor uvádza, že v obciach za hranicami, kde Slováci žijú, chodia maxilmálne na nákup do potravín.

Aj v obchodoch je však údajne cítiť, že sem už nesmeruje toľko našincov, ktorí boli v čase pred koronakrízou kúpnou silou práve v týchto oblastiach. "V obchodoch je max. päť percent z celkovej kapacity. Inými slovami, sme dokonca vo väčšom bezpečí pred vírusom, ako keby sme nakupovali v Bratislave (Košiciach)," tvrdí Grenzer.

Ten uviedol, že napriek všetkému rešpektuje štátne autority. Zároveň sa ale pýta na konkrétnejšie dôvody zavedenia avizovaných opatrení.

"Týmto Vás žiadame o zastavenie opatrení, ktoré ukladajú povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 občanom Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky, pokiaľ sa vierohodne nepreukáže dôvodnosť takéhoto opatrenia," uzavrel.

Prečo nastanú zmeny?

Pendlerom, študentom či zamestnancom pracujúcim v zahraničí, na ktorých sa doposiaľ vzťahovala výnimka, by mala od 7. decembra pribudnúť povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým testom na nový koronavírus. Nemal by byť starší ako dva týždne. V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Minister Krajčí zdôvodnil plánované zmeny tým, že aj keď sa situácia v okolitých krajinách zlepšuje, pretože väčšina krajín má lockdowny, situácia je naďalej vážna. Pandémiu sa darí zvládať v Česku i Poľsku. Najviac postihnutou krajinou je susedné Rakúsko. Prijaté opatrenia v Rakúsku však podľa šéfa rezortu zdravotníctva majú svoj efekt a situácia sa tam tiež zlepšuje.

V rámci okolitých krajín je podľa neho najlepšia situácia na Slovensku. Vyhláška k hraniciam by mala byť vypracovaná hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom už tento týždeň.