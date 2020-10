Pohreb zosnulého pozitívneho na COVID-19: Špeciálne opatrenia… Žiadna úprava tela, ani otvorená truhla!

Koronavírus je vysokonákazlivý vírus, preto sa prísne bezpečnostné opatrenia musia dodržiavať pri každom možnom kontakte s ním. Výnimkou nie je ani samotná manipulácia s obeťou pozitívnou na COVID-19. Zaujímalo nás, aký je postup pri pochovávaní človeka, ktorý tejto nákaze podľahol.

Zdroj: archív T.S.

Telo sa musí vložiť do vakov

"Pohrebná služba musí v prvom rade vedieť, či boli príbuzní zosnulého v kontakte s pacientom, aby sa posádka pohrebnej služby nenakazila. Čo sa týka zosnulého, tam sme sa dohodli s Úradom verejného zdravotníctva, že sa zosnulí pozitívny na COVID-19 budú ukladať do patologických vakov," prezradil nám Tomáš Stríž, syn Ladislava Stríža, člena predstavenstva slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb.

Zdroj: archív T.S.

Telo pozitívneho zosnulého sa vloží rovno do dvoch patologických vakov a zakaždým sa tento vak vydezinfikuje. Potom sa už uloží len do konečnej truhly. "V tomto prípade sa zosnulý neoblieka, ani neukazuje," prezradil Stríž. Rodina a najbližší príbuzní sa však so zosnulým aj napriek koronavírusu rozlúčiť môžu, hoci truhla na pohrebe musí byť zatvorená.

Keď to vidíte na vlastné oči, uvedomíte si vážnosť situácie

"Počet ľudí, ktorí sa poslednej rozlúčky môžu zúčastniť, je teraz minimálny. Od 23. októbra sa jej môžu zúčastniť len rodinní príslušníci. Konkrétny počet si určuje každá jedna správa cintorínov sama. Rozdiel je tiež, či sa pohreb koná nad hrobom alebo v obradnej sieni," priblížil Stríž s tým, že zakázaný je akýkoľvek kontakt medzi smútiacimi, kondolencie, dokonca aj svätená voda.

Zdroj: archív T.S.

Na záver nás zaujímalo, či osobnú skúsenosť s pochovávaním pozitívne testovaného zosnulého majú už aj Strížovci. "Bohužiaľ, áno. Človek, keď to vidí na vlastné oči, si uvedomí vážnosť situácie. Že skutočne nejde len o ľahkú virózu, ale niektorí ľudia na ňu môžu doplatiť vlastným životom," dodal Tomáš Stríž.