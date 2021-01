KORONAVÍRUS O dva týždne môže nastať problém s pochovávaním

BRATISLAVA - Krematóriá a pohrebné služby zatiaľ stíhajú pochovávať zosnulých. Problém s pohrebmi však očakáva Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb do dvoch týždňov. Ľudia budú dlhšie čakať na kremáciu aj na pohreb telesných ostatkov zosnulého na cintoríne. Kritickým sa stáva nedostatok miesta v chladiarenských zariadeniach na uloženie zosnulých. Uviedol to Ladislav Stríž, predseda asociácie.

Miesta na uloženie zosnulých pred pohrebom sa na patologických oddeleniach nemocníc aj v pohrebných službách pomaly míňajú. "Bude to kritické," skonštatoval Stríž. Zosnulých pre chýbajúce miesta prevážajú z okresu do okresu. "Ten transport zosnulých po smrti je niekedy dlhší, ako by mal byť," dodal predseda asociácie. Slovensko má sedem krematórií, z nich jedno v Banskej Bystrici nefunguje. Dôvodom je chýbajúca technológia na pece. "Chladiarenské zariadenia v krematóriu sa však môžu využiť, to s pecami nič nemá," navrhuje Stríž. Rozhodnutie má v rukách krízový štáb Banskej Bystrice.

Stríž tiež očakáva, že krematóriá a pohrebné služby začnú mať pre zvyšujúci sa počet zosnulých problém s pochovávaním. "Hrob musíme mať čas vykopať. Kapacitne nemôžeme robiť päť - šesť pohrebov denne na cintoríne. Aj týchto zosnulých bude treba niekde odkladať, kým budú čakať na pohreb, do chladiarenských zariadení," vysvetlil Stríž. Môže sa tak podľa neho stať, že príbuzní budú čakať na pohreb zosnulého týždeň až dva.

Dlhšie si zrejme v blízkej budúcnosti počkajú aj príbuzní, ktorí budú chcieť zosnulého spopolniť. "Mám tiež obavy z toho, že krematóriá idú na plné obrátky, stále spaľujú, nemajú ani jeden deň na to, aby sa regenerovala stavebná hmota v peciach. Pokiaľ sa jedno z krematórií pokazí, každé jedno krematórium na Slovensku má zahraničných montérov, ktorí to opravujú, či už sú z Česka, Poľska alebo zo Španielska," upozornil Stríž.

Počet pohrebov stúpol, opatrenia boli často zmätočné

Počet pohrebov stúpol na konci roka. Podpísal sa pod to hlavne nový koronavírus. Uviedol to Ladislav Stríž, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Situáciu s pohrebmi komplikovali aj často meniace sa nariadenia hygieny. Prvú fázu pandémie podľa Stríža zvládli pohrebníci dobre, úmrtnosť bola v rámci normy. "Lenže možno nedisciplinovanosťou ľudí a rôznymi hoaxami o tom, že koronavírus neexistuje, nastalo to, že úmrtnosť ku koncu roku sa veľmi zvýšila. Ľudia až tak neumierali na bežné choroby, napriek tomu koronavírus prerazil hranicu úmrtnosti," zhodnotil minulý rok Stríž.

Pohreby podľa predsedu asociácie komplikovala aj hystéria okolo pochovávania a nejasnosti v opatreniach. "Raz sa nesmel zosnulý obliekať, teraz sa to ku koncu roka zmenilo a už sa môže obliekať," uviedol Stríž. Viaceré pohrebné služby sú tiež v karanténe. Pohrebníci sa snažia zosúladiť pochovávanie s nariadeniami hlavného hygienika. Stríž poukázal na to, že v jednom nariadení sa umožňuje prítomnosť šiestich ľudí na pohrebe, ďalšie umožňuje prísť na obrad aj ľuďom s novým koronavírusom. Stríž to považuje za rozporuplné. "Ľudia v pohrebníctve sa však vynájdu, buď sa pohreby budú robiť pred pohrebnou miestnosťou, alebo nad hrobom," uzavrel Stríž.