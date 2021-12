Najväčší BIZÁR z veľtrhu pohrebníctva: GRAFITI truhla, aj 100% EKO… Z nebožtíka hríbik za 45 dní!

PARÍŽ - Tak ako Slovensko pozná strojársky či svadobný veľtrh, v metropole Francúzska každoročne usporadúvajú veľtrh pohrebníctva. A rovnako, ako iné odvetvia, aj to najsmutnejšie podlieha módnym trendom. No niektoré z nich sú poriadny bizár. V ponuke je grafiti truhla, rakva ako pre upírku z karnevalu aj... 100 % EKO!

Veľtrh pohrebníctva nie je práve podujatie, na ktoré by sa hrnuli davy ľudí. Pre zainteresovaných z odvetvia však rozhodne ide o zaujímavú akciu. Minulý mesiac sa jedna taká konala v metropole Francúzska, v Paríži. A opäť priniesla technologické vychytávky, eko zaujímavosti, ale aj totálne bizárnosti, ktoré si nájdu len zopár fanúšikov.

Za zmienku však rozhodne stojí 100% EKO truhla, trefne nazývaná aj živá truhla. Vyrábaná je totiž z mycélia (podhubia), ktorý je výborným recyklátorom. Voda pod zemou ho znovu aktivuje a do 45 dní z truhly aj vďaka živín z nebožtíka začnú vyrastať huby. EKO variant majú aj urny. Na výber sú dva tipy - vyrábané zo soli alebo zo zeme.

Živá truhla je vyrobená z podhubia. To sa vďaka podzemnej vode aktivuje a z truhly začnú vyrastať hríby. Zdroj: Topky.sk

Bio urna sa do zeme môže sadiť spolu so semienkom. Časom tak na tomto mieste môže vyrásť strom, ktorý pozostalým bude zosnulého pripomínať. Zdroj: Topky.sk

„Veľmi zaujímavé boli práve biourny. Ak bolo posledné prianie zosnulého spočinúť na dne mora, môžu tak pozostalí urobiť v soľnej urne. Tá sa na dne postupne rozpustí. Viariant vyrobený z hliny zas umožňuje spolu s popolom do zeme zasadiť aj semienko, z ktorého neskôr vyrastie napríklad strom,“ prezradil pre Topky.sk pohrebník Tomáš Stríž, ktorý sa veľtrhu zúčastnil.

Stríža však oslovila aj vyslovene praktická novinka. „Bol to prístroj, ktorý sa položí na rakvu a schladí ju počas horúčav. To sa hodí pre obradné miestnosti, ktoré nemajú chladiarenske zariadenia,“ zhodnotil známy muž z fachu. No bez povšimnutia rozhodne nemôžu zostať ani najväčšie bizárnosti veľtrhu. V ponuke bola napríklad gýčová truhla, ako pre upírku z karnevalu či rakva posprejovaná grafitmi.

Takto vyzdobená truhla si nájde zrejme len malé množstvo fanúšikov. Zdroj: Topky.sk

V ponuke sú tento rok aj trufly vyzdobené grafitmi. Zdroj: Topky.sk

Takéto výstrelky by však podľa Stríža na Slovensku nemali úspech. „Sú to veľmi moderné veci, na ktoré Slovensko ešte nie je pripravené. Venujeme sa pohrebníctvu už 4 generácie a za tie roky sme odpozorovali, že sme veľmi konzervatívny národ, ktorý v prípade smútočnej udalosti siahnu skôr po jednoduchej klasike,“ dodal Stríž.

Veľtrh pohrebníctva v Paríži trvá 3 dni a láka funebrákov z celého sveta. Sám Stríž sa tohto podujatia chcel zúčastniť so svojimi príveskami, v ktorých uchováva spomienky na zosnulých blízkych. Odradila ho však cena. „Dať za 3 dni cca 21 tisíc eur za pár m2 sa mi zdá trošku prehnaná cena,“ zhodnotil Tomáš.

Tomáš Stríž zo známej slovenskej rodiny pohrebníkov s grafiti rakvou. Zdroj: Topky