Známy Slovák zneužitý na podvod: POZOR, na tieto správy nereagujte… Prípad už rieši polícia!

Po Facebooku koluje ďalší podvod.

Zdroj: Instagram T.S.

BRATISLAVA - Človek by čakal, že podvodníci si aspoň na najkrajšie sviatky roka dajú pokoj. No to by sme boli veľmi naivní. Celebritného šperkára Tomáša Stríža (34) priamo na Vianoce zneužili na podvod. Falošný profil od ľudí láka citlivé údaje... No na toto si dávajte obrovský pozor - môže vás to vyjsť pekne draho!