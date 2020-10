KORONAVÍRUS Umelci strácajú trpezlivosť: Otvorený LIST pre Matoviča a protest! Ministerka reaguje

Umelci dokonca chystajú na budúci týždeň protest. "Všetci spoločne sa snažíme, dosiaľ tichým, konštruktívnym a najmä kultivovaným spôsobom, už päť mesiacov o to, aby ste nám uverili, kto sme a koľko nás je, ľudí, ktorým opatrenia znemožnili pracovať a – tak ako doteraz – živiť sa bez akýchkoľvek nárokov na podporu od štátu," píše sa v prvých riadkoch listu.

Milanová tvrdí, že o pomoc možno žiadať do štvrtka

V mimoriadnej výzve Fondu na podporu umenia (FPU) na podporu nezriaďovanej kultúry, vyhlásenej 18. septembra, sa oprávnení žiadatelia môžu o dotáciu uchádzať do štvrtka 8. októbra. O predĺžení termínu výzvy, ktorá pôvodne mala byť v pondelok uzavretá, informovala na tlačovom brífingu ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) a šéf FPU Jozef Kovalčik. Dôvodom je snaha vyčerpať všetky alokované prostriedky.

VIDEO Tlačový brífing Natálie Milanovej:

"Do pondelka o príspevok požiadalo približne 2400 uchádzačov. Ak by všetci žiadali a dostali maximálnu sumu príspevku, teda 3000 eur, dostali by sme sa na sumu približne sedem miliónov," uviedla ministerka. Vyzvala preto všetkých, ktorí doteraz váhali, aby sa do štvrtka registrovali vo výzve a požiadali o dotáciu.

Kovalčik pripomenul, že mimoriadna výzva je určená pre výkonných umelcov v jednotlivých oblastiach, ale aj tých, ktorí sa venujú organizovaniu kultúrnych podujatí a ich propagácii. Má pomôcť tým, ktorí "prepadli cez sito" doterajšej štátnej pomoci na zvládnutie ekonomických dosahov pandémie nového koronavírusu. Štipendiá nie sú určené len na tvorbu, ale aj na interpretačné výkony, naštudovanie diel a realizáciu častí diela, FPU tak môže podporiť viacerých žiadateľov, ktorých činnosť sa týka jedného diela. Diela je potrebné realizovať do júna 2021, Kovalčik uistil, že prostredníctvom zjednodušeného procesu sa prostriedky dostanú k úspešným uchádzačom čo najskôr.

Výzva v gescii FPU s alokáciou 9,5 milióna eur predstavuje väčšinu prostriedkov takmer z 11-miliónového balíka, ktorý Ministerstvo kultúry (MK) SR vyrokovalo s rezortom financií. Pol milióna eur prerozdelí prostredníctvom výzvy Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Prostriedky vo výške 700.000 eur pôjdu na podporu prevádzkovateľov kín a filmovej distribúcie, distrubuje ich Audiovizuálny fond.

Hľadajú si náhradu?

Reči o tom, že by sa hľadal nový minister kultúry, sa k súčasnej šéfke rezortu Natálii Milanovej (OĽANO) nedostali. "Počujem to prvýkrát," reagovala na novinársku otázku na pondelkovej tlačovej konferencii, na ktorej oznamovala predĺženie výzvy Fondu na podporu umenia na pomoc nezriaďovanej kultúre.

Možno to neviete, ale je nás vyše 220-tisíc

Protestujúca skupina ľudí sa snaží premiérovi naznačiť, že ich rozhodne nie je málo a tiež majú právo niečo do tejto situácie povedať. "Možno stále neviete, ale podľa oficiálnej štatistiky pracuje na Slovensku v kultúrnom a kreatívnom priemysle 220 000 občanov, čo je približne 9% pracujúcich," odkazujú zástupcovia umelcov na Slovensku predsedovi vlády. Podľa ich slov v tomto odbore nachádza zamestnanie množstvo ľudí od promotérov, remeselníkov, kostymérov, kulisárov, zvukárov, osvetľovačov až po produkčných a mnohé ďalšie remeselné a obslužné miesta.

V liste sa spomína aj Matovičovo vystúpenie na Rádiu Slovensko počas víkendu, kde premiér uviedol, že títo ľudia pomoc dostali. "Teraz by som nevytváral špeciálnu kastu, kultúra a šport," povedal premiér vo vysielaní.

Umelci nesúhlasia s tým, ako ich premiér vníma

"Nie je vôbec namieste, aby ste spomínali prvú pomoc, pretože prvá pomoc do kultúrneho a kreatívneho priemyslu doteraz neprišla. Považujeme za neprípustné, akým spôsobom a s akou hlbokou neúctou voči ľuďom a ich osudom, si dovoľujete pred tisícmi poslucháčov takéto niečo povedať. Akým právom si tento problém dovoľujete bagatelizovať na úroveň, akoby Vám pod oknami vykrikovalo zopár komediantov, ktorí si chcú uchmatnúť z koláča, ktorí im nepatrí a na ktorý nemajú nárok? V problémoch nie sú „komedianti“ ale priemysel, v ktorom pracuje 9% zo všetkých na Slovensku pracujúcich ľudí," oponujú premiérovi zástupcovia kultúrnej obce.

Otvorte oči pán premiér, odkazujú mu protestujúci

Signatári listu navyše Matoviča vyzývajú na pohľad do zahraničia, kde sa kultúra počas pandémie podľa ich slov rieši úplne iným spôsobom. "Prosíme, otvorte oči a pozrite sa, akým spôsobom k ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu pristupujú v ostatných krajinách EÚ a akými spôsobmi tieto ich problémy riešia už od marca," píšu v liste zástupcovia umelcov, ktorí navyše dodávajú, že zostali "bez úrody". "Sme dnes ako poľnohospodári, ktorým mráz spálil úrodu, ako akékoľvek iné odvetvie, ktorého škody a výpadky sme aj my, spoločne s ostatnými občanmi, pomáhali sanovať a spoločne zachraňovali, keď potrebovali pomoc. Dnes je čas zachrániť a pomôcť nášmu odvetviu," dodávajú protestujúci.

Chystá sa protest

Podpísané združenia dodávajú tiež, že na 14. októbra podvečer chystajú manifestáciu za kultúru na Námestí SNP v Bratislave.

Zdroj: Facebook/Manifestácia #spoluzakulturu

Celé znenie listu zverejnili včera večer

Celé znenie otvoreného listu si na sociálnych sieťach zdieľali viacerí umelci, hudobné skupiny či združenia, ktoré sa slovenskej hudbe venujú.