Matovič: Verejné obstarávanie čaká revolúcia, má byť efektívnejšie

BRATISLAVA – Oblasť verejného obstarávania čaká "revolúcia". Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽANO). Do medzirezortného pripomienkového konania má byť predložená právna norma, ktorá prinesie transparentnosť, ale aj zrýchlenie verejného obstarávania a následne aj zníženie byrokracie.

Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý túto novelu podľa premiéra predloží na objednávku vládnej koalície. "Chceme, aby sa odokryli karty, aby sme videli na prsty," zdôraznil Matovič. Plán je, že nová úprava by mala platiť od augusta 2021. "Návrh by mohol prejsť druhým čítaním v parlamente niekedy vo februári budúceho roka," myslí si Holý. Ambícia je dostať tieto zmeny na rokovanie vlády v decembri. Holý neodpovedal priamo na otázku, či o návrhu komunikoval s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslavom Hlivákom. Podotkol, že ide o vládny návrh a ÚVO sa bude môcť zapojiť do verejnej diskusie v rámci pripomienkového konania.

Hlivák v reakcii zdôraznil, že materiál bol pripravený bez úradu. "Dnes som si na tlačovej konferencii nahlas vypočul slová, ktoré sa šepkajú už dlho - že sa majú odobrať ÚVO kompetencie, na základe ktorých môže dôsledne kontrolovať verejné nákupy," upozornil. Verí, že po otvorení verejnej diskusie k tomuto materiálu budú aspoň vypočuté odborné návrhy, ktoré úrad pripravil a ktoré vláde predloží, aby na Slovensku bola zaistená dôsledná kontrola prerozdeľovania peňazí všetkých občanov. Predseda parlamentu a koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár podotkol, že je nutné prinášať reformy, ktoré umožnia európske prostriedky efektívne čerpať. "Na to, aby sme mohli veľmi efektívne čerpať a investovať tieto peniaze, takáto revolúcia verejného obstarávania je úplne nevyhnutná," potvrdil minister financií Eduard Heger (OĽANO).

Holý priblížil, že dĺžka trvania verejného obstarávania s hodnotou nad 20 miliónov eur po starom bola 695 dní, po novom by to malo byť 275 dní. Mala by sa zvýšiť transparentnosť, zefektívniť obstarávanie podľa európskych smerníc a zjednodušiť námietkové konanie. "Transparentnosť celého systému zvyšujeme zavádzaním systému referencovania," ozrejmil s tým, že keď sa obstarávateľ rozhodne, že ide obstarávať napríklad stavebnú zákazku, nechá si vypracovať u projektanta napríklad výkaz výmer, ten nahrá do systému referencovania, ktorý pribudne do centrálneho registra zmlúv (CRZ) ako nový modul.

V rámci systému referencovania sa vygeneruje trhová cena, ktorá je vypočítaná z dostupných údajov, ktorými štátu disponuje, zo zákaziek, ktoré už sa uskutočnili v predchádzajúcom období. S tým podľa Holého súvisí zvýšenie rozsahu zverejňovaných informácií v CRZ tak, že sa tam bude zverejňovať celý výkaz výmer. Zaviesť sa má aj povinnosť počkať s úhradou faktúry sedem dní po jej zverejnení. V CRZ sa budú zverejňovať aj faktúry, ktoré na základe vytendrovanej zmluvy majú byť uhradené. Do povinnosti zverejňovať údaje v CRZ majú byť zahrnuté aj obce, mestá, vyššie územné celky a všetky štátne podniky, na ktoré sa to teraz vzťahuje len čiastkovo.

Námietkové konania sa majú zjednodušiť

Námietkové konania sa majú zjednodušiť, systém má byť postavený len na dvoch inštanciách námietkového konania. Zahŕňa obstarávateľa alebo verejného obstarávateľa a revízny postup v rámci správneho súdnictva. Návrh by teda mal obsahovať aj zrušenie Rady ÚVO. "Znamenalo by to vytvorenie troch úplne nových súdov, ktoré sa budú zameriavať len na správne súdnictvo a v rámci nich toto by bola osobitná agenda ako verejné obstarávanie a, samozrejme, to by bol základ správneho súdnictva, na ktoré potom by prešlo správne súdnictvo vôbec," objasnila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Podľa Holého sa počíta s tým, že ÚVO by sa mal primárne koncentrovať na metodiku a do budúcna by mal primárne fungovať ako certifikačný orgán pre verejné obstarávanie pre potreby eurofondov. Potvrdil, že návrh zatiaľ obsahuje aj úpravu, podľa ktorej by mimovládky prišli o možnosť napadnúť podozrivé tendre a malo by sa zároveň viac nakupovať priamo.

Predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič poznamenal, že ide o veľmi dôležitú tému, pretože cez proces verejného obstarávania dáva štát alebo samospráva zhruba 5 až 6 miliárd eur do rúk súkromných firiem, ktoré pomáhajú štátu alebo samospráve pri službách alebo nákupe tovarov. Pre predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislava Trégera je dôležité, aby v praxi trvalo verejné obstarávanie kratšie, ale zároveň, aby bolo transparentné. Zhodli sa na tom aj s prezidentom Únie miest Slovenska (ÚMS) Richardom Rybníčkom.