Premiér prelomil mlčanie: Prezradil, prečo vláda zasadala skoro ráno a chce to tak aj naďalej!

VIDEO Premiér uvádza dôvody, pre ktoré chce ranné rokovania pravidelne:

Ministri mávali "rozbité dni"

Pripomenul, že v stredu skončilo rokovanie tesne pred 10.00 h, pričom inokedy by sa o tomto čase ešte len začínalo. Ako dodal, ministri tak budú mať celý deň pred sebou a môžu riešiť veci na svojich ministerstvách. Podotkol, že pred vládou za bežných okolností veľa toho nevybavili a robota sa kopila. "Som za to, aby sme takto fungovali aj ďalej," dodal. "Skončili sme tri minúty pred desiatou, teda zvyčajným začiatkom. Ministri boli doslova šťastní, že majú celý život pred sebou. Dovtedy mali rozbitý celý deň," odôvodnil Matovič.

Podľa Hegera sa veci lepšie stíhajú

"Dáva nám to priestor, aby sme viac vecí stihli. Dáva nám to aj počas vlády komfort rokovať o niektorých bodoch viacej a nemusíme sa hnať. Máme ten komfort prediskutovať veci do hĺbky a pomáha to aj samotnému rozhodnutiu," povedal minister financií Eduard Heger (OĽANO). Ako dodal, je to aj pekný akt solidarity s ľuďmi, ktorí vstávajú roky omnoho skôr a chodia do práce. Šéf dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) poznamenal, že nemal v princípe problém vstať, aj keď nie je ranné vtáča. Doležal navyše nečakane dodal, že rokovania by podľa jeho názoru prebiehali rýchlejšie, keby si niektorí "odložili mobily".