Matovič: Do budúcich parlamentných volieb by mohli Slováci hlasovať elektronicky

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič (OĽANO) túži, aby do budúcich parlamentných volieb mohli Slováci zo zahraničia hlasovať elektronicky. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii. Myslí si, že súčasný systém hlasovania poštou zo zahraničia je deravý a elektronické hlasovanie by mohlo byť bezpečnejšie.