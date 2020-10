Dva roky od tragédie na Orave: VIDEO Štefan (†57) zaplatil životom za pirátsku jazdu Poliakov, tí si užívajú slobodu

Záver pirátskej jazdy troch Poliakov na luxusných autách zachytila kamera vodiča, ktorého tesne predtým obiehali. Marčin v Porsche Cayenne čelne vpálil do oprotiidúceho vozidla, v ktorom sedel 57-ročný Štefan z Oravského Podzámku so svojou rodinou. Štefan haváriu neprežil, zomrel počas prevozu do nemocnice.

Upozorňujeme, že VIDEO zo zrážky nie je vhodné pre maloleté osoby a osoby s citlivou povahou!

Polícia krátko po nešťastí obvinila trojicu Poliakov. Spis k tomuto prípadu však stále nie je uzavretý. „Aktuálne vyšetrovateľ Policajného zboru považuje vyšetrovanie za fakticky ukončené. V tomto čase sa vykonáva komunikácia s poškodenými ohľadne nároku na náhradu škody,“ informoval televíziu Joj hovorca krajskej prokuratúry Martin Kokles.

Adam Sz. (27) sedel za volantom ferrari, ktoré mal vraj požičané od otca Zdroj: KR PZ v Žiline

Spočiatku boli všetci traja pretekári vyšetrovaní za mrežami. Žilinskí sudcovia ich postupne prepustili z väzby. Podľa polície nesie najväčší podiel viny Marčin. „V prípade jeho uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody v dolnej hranici 15 rokov a v hornej hranici 20 rokov,“ spresnil Kokles s tým, že krajský prokurátor má v úmysle s obvinenými uzatvoriť dohodu o vine a treste. Nie je teda vylúčené, že Marčin by pobudol vo väzení menej ako 15 rokov.

Marcin L. (42) viedol Porsche Cayenne Zdroj: KR PZ v Žiline

Trojica obvinených Poliakov je v súčasnosti na slobode. Je možné, že dvaja z nich za mreže vôbec nepôjdu. „Obvinení, ktorí sú stíhaní za trestný čin všeobecného ohrozenia, môžu v prípade uzavretia dohody o vine a treste dostať za splnenenia podmienok aj podmienečný trest odňatia slobody,“ uzavrel hovorca krajskej prokuratúry.

Lukasz (26) šoféroval mercedes Zdroj: KR PZ v Žiline

Zbesilá jazda na Orave s fatálnymi následkami

Tragická dopravná nehoda sa stala 30. septembra 2018 pri Dolnom Kubíne. Jej okolnosti opísal žilinský policajný hovorca Radko Moravčík. Podľa jeho vyjadrenia 27-ročný Poliak viedol v smere od Dolného Kubína do Oravského Podzámku osobné auto značky Ferrari. Za ním viedol 42-ročný Poliak osobné auto značky Porsche Cayenne.

Štefan zomrel počas prevozu do nemocnice Zdroj: Facebook/Dolný Kubín a Orava

„Obe vozidlá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané. Následne vodič porsche narazil do pred ním idúceho ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Vodič porsche sa už nestačil zaradiť do svojho jazdného pruhu a došlo k čelnej zrážke s protiidúcim osobným autom Škoda Fabia,“ uviedol.