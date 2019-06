Pirátska jazda Poliakov: Súd rozhodol o poslednom z nich, ktorý má na tragédii najväčší podiel viny

O najstaršom z trojice cestných pirátov rozhodla sudkyňa Okresného súdu v Žiline. „Okresný súd Žilina rozhodol o prepustení obvineného z väzby na slobodu. Väzba bola nahradená prijatím písomného sľubu obvineného a prijatím peňažnej záruky vo výške 25-tisíc eur,“ povedala Lenka Belavá, hovorkyňa Krajského súdu v Žiline. Tomuto mužovi, ktorý má podľa polície na tragédii najväčší podiel viny, bola zároveň uložená povinnosť, že o každej zmene pobytu musí informovať políciu, prokuratúru alebo súd. Marčin teda môže odísť naspäť do Poľska, ale za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia mu hrozí až 20-ročný trest odňatia slobody, informovali noviny.sk.

Na snímke Marčin. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Do rodnej zeme sa vrátil 26-ročný Lukasz, ktorý viedol čierny mercedes. „Väzba bola nahradená prijatím peňažnej záruky vo výške 20-tisíc eur a prijatím písomného sľubu obvineného,“ uviedla Belavá. „On sa vyhol celej tej kolíznej situácii, takže u neho nebolo ani potrebné ho obmedzovať z hľadiska, či môže odísť domov do Poľska alebo musí zostať tu k dispozícii súdu,“ vysvetlil prokurátor Juraj Pikora.

Na snímke Lukasz. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Na Slovensku zostal 28-ročný Adam, vodič žltého ferrari. Poliak dal písomný prísľub, zložil kauciu vo výške 20-tisíc eur a jeho pohyb v Žilinskom kraji monitoruje elektronický náramok. „Väzba bola nahradená aj dohľadom probačného a mediálneho úradníka. Obvinenému boli uložené ďalšie obmedzenia a povinnosti,“ informovala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline. Trest by mu mal byť ale zmiernený, taktiež by sa mal vrátiť do Poľska.

Na snímke Adam. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Upozorňujeme, že VIDEO zo zrážky nie je vhodné pre maloleté osoby a osoby s citlivou povahou.

Tragická dopravná nehoda sa stala 30. septembra 2018 pri Dolnom Kubíne. Jej okolnosti opísal žilinský policajný hovorca Radko Moravčík. Podľa jeho vyjadrenia 27-ročný Poliak viedol v smere od Dolného Kubína do Oravského Podzámku osobné auto značky Ferrari. Za ním viedol 42-ročný Poliak osobné auto značky Porsche Cayenne.

Čítajte aj: Tresty za šialenú jazdu smrti: Identita poľských pretekárov, FOTO novinár, podnikateľ a synáčik

„Obe vozidlá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané. Následne vodič porsche narazil do pred ním idúceho ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Vodič porsche sa už nestačil zaradiť do svojho jazdného pruhu a došlo k čelnej zrážke s protiidúcim osobným autom Škoda Fabia,“ uviedol.