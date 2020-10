Hromadná bitka v okrese Malacky: Muža obvinili z útoku na policajta! Napadli až 20 osôb

Po príchode polície do Plaveckého Štvrtka do časti Kolónia bolo už z diaľky vidieť lietať vzduchom kamene, sklené fľaše, kovové tyče, tehly a rôzny stavebný odpad. Na mieste zasahovali hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky, policajti pohotovostného policajného útvaru, psovod so služobným psom a policajti z Malaciek a Bratislavy.

Hádzal kamene na policajtov

"Počas služobného zákroku bol jeden z mužov, ktorý hádzal kamene vyzvaný, aby upustil od svojho konania. Muž namiesto poslúchnutia výzvy začal hádzať kamene na policajtov. Kamene zasiahli jedného zo zasahujúcich policajtov, ktorému spôsobili zranenia, ktoré si nevyžiadali lekárske ošetrenie," priblížili bratislavskí krajskí policajti.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Muž bol následne za použitia donucovacích prostriedkov obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie. "Za svoje konanie už čelí obvineniu z útoku na verejného činiteľa," spresnila polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Počas narúšania verejného poriadku a vzájomných útokov medzi obyvateľmi boli podľa polície ľahko zranené štyri osoby, ktoré na mieste ošetrili zdravotníci. Požiar rodinného domu, ktorý bol tiež nahlásený na tiesňovú linku, vznikol na povale a bol uhasený majiteľom. Krátko po 20.00 h sa situácia v Kolónii upokojila. Na mieste však naďalej zostali policajné hliadky monitorovať situáciu.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na sociálnej sieti k sobotnému incidentu uviedlo, že podľa volania na tiesňovú linku 155 došlo k napadnutiu údajne až 20 osôb. K nim následne boli na pomoc vyslaní záchranári. "Ošetrenie napokon potrebovali dvaja muži a žena, ktorá odmietla prevoz do nemocnice. Obaja muži mali poranenú hlavu a boli transportovaní do nemocničného zariadenia," spresnilo stredisko s tým, že na mieste zasahovalo až päť posádok záchrannej zdravotnej služby.