Neziskovka vyzýva premiéra, aby odhalil majetok manželky: Matovič odkázal, že ho to nezaujíma

BRATISLAVA - Kauza investície manželky Igora Matoviča do súkromnej spoločnosti je v týchto dňoch horúcou témou. Premiér už mal dokonca aj dva brífingy k tejto téme, pričom prizvukoval, že do riadne zdanených peňazí Pavlíny Matovičovej "nikoho nič nie je". Mimovládka Transparency International Slovensko (TIS) má však iný názor.

TIS svoje stanovisko prezentovala na sociálnej sieti Facebook. Podľa nich by premiér mal zverejniť majetkové priznanie manželky Pavlíny. "Keď to nezaujíma mňa, nevidím prinajmenší dôvod, aby to zaujímalo niekoho iného," zdôvodňoval svoje rozhodnutie nezverejniť detaily Matovič na poslednom brífingu.

Transparentný politik

Neziskovka pripomína, že takto by nemal reagovať politik, ktorý chce krajinu posunúť v transparentnosti dopredu. "Toto nie je reakcia hodná politika, ktorý chce posunúť krajinu k vyššej transparentnosti a bojovať s korupciou. Premiér má ako blízka osoba nepochybne silný osobný záujem na ochrane majetku svojej manželky a tým aj svojich detí. Nás občanov to zaujíma tiež, podobne ako keď aj pri iných politikoch skúmame, či sa náhodou pri výkone funkcie neobohatili," píše TIS.

Nehnuteľný majetok Matovič v majetkovom priznaní neuviedol a dodal v ňom, že majú s manželkou zrušené bezpodielové vlastníctvo.

Zdroj: Facebook/Transparency International Slovensko

Pod zrakom pozornosti tak, ako každý iný politik

Transparency svoj záujem o zverejnenie priznania zdôvodňuje tak, že politikom sa prihliada na prsty všetkým, a to bez rozdielu. Logickosť nachádzajú aj v úvahe, že premiér pred vstupom do politiky prepísal takmer všetok svoj majetok na manželku. "Premiér má ako blízka osoba nepochybne silný osobný záujem na ochrane majetku svojej manželky a tým aj svojich detí. Nás občanov to zaujíma tiež, podobne ako keď aj pri iných politikoch skúmame, či sa náhodou pri výkone funkcie neobohatili. Keďže I.Matovič prepísal celý svoj majetok ešte pred vstupom do politiky na manželku a papierovo takmer nič nevlastní, je legitímne sa pýtať na majetky jemu najbližšej osoby, teda manželky," pokračuje neziskovka.

Proti vlastnému zneniu PVV

Na druhej strane podľa TIS táto kauza nenaznačuje nič nepatričné alebo korupčné. Pripomínajú tvrdenia strany Smer, ktorá tieto závery podľa ich slov uvádza bez dôkazov. Prichádzajú však otázky, pretože je tu logická nedostupnosť dát o financiách. "Odporúčame preto predsedovi vlády, aby šiel príkladom a v podrobnej forme zverejnil majetkové priznanie aj za svoju manželku. Koniec koncov, samotná vláda sľubuje vo svojom programovom vyhlásení zlepšenie kontroly majetkov politikov či sudcov, "vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov," uzavrela TIS.