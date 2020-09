Veľké zvyšovanie koncesionárskych poplatkov! Slovná bitka medzi Rezníkom a Matovičom

Na odporúčanom zvýšení sa podľa neho zhodla dočasná pracovná skupina zriadená Ministerstvom kultúry (MK) SR. Matovič reagoval, že koncesionárske poplatky roky kritizovali ako neférovú rovnostársku daň. „Takže určite ich teraz nebudeme dvíhať len preto, lebo si to niekto praje,“ napísal premiér.

Ministerstvo tvrdí, že to nie je témou dňa

Rezort Natálie Milanovej korešponduje s názorom premiéra a uvádza, že zvyšovanie poplatkov nie je témou dňa. "Pracovná skupina pre stabilizáciu financovania RTVS mala za úlohu vypracovať alternatívne možnosti. Riešenie skupiny v podobe zvýšenia koncesionárskych poplatkov, ktoré bez oboznámenia a akejkoľvek konzultácie s ministerstvom kultúry prezentoval Jaroslav Rezník, je len jednou z pracovných alternatív tejto pracovnej skupiny," uvádza ministerstvo kultúry.

Podľa rezortu je dočasná pracovná skupina zaoberajúca sa finančnou stabilizáciou RTVS poradným orgánom. „Hovoriť o konkrétnych číslach je veľmi predčasné,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.

Najnižšie poplatky v EÚ

RTVS dlhodobo poukazuje na to, že výška úhrady je jedna z najnižších v rámci EÚ a 17 rokov sa nemenila. Predstavitelia RTVS upozorňujú, že pri zachovaní koncesionárskych poplatkov ako základného zdroja príjmu nemožno so súčasnou výškou úhrady 4,64 eura za jednu domácnosť odoberajúcu elektrinu garantovať do budúcnosti nielen rozvoj a modernizáciu, ale ani základné zákonné úlohy verejnoprávneho média. Ministerstvo kultúry SR počas leta avizovalo prípravu novely týkajúcej sa úpravy modelu financovania RTVS.

Rezník podľa RTVS návrh nepodal

"Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník odmieta tvrdenie, že ide o jeho návrh. Návrh na zvyšovanie koncesionárskych poplatkov je výsledkom opakovaných zasadnutí komisie Ministerstva kultúry SR, ktorej členmi je takmer 30 odborníkov z oblasti médií na Slovensku. Tí na zasadnutiach prediskutovali množstvo analytických materiálov zo slovenského mediálneho prostredia, ako aj z prostredia Európskej vysielacej únie," uvádza hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

"Na základe týchto odborných diskusií komisia dospela k predmetným záverom. Keďže sa suma koncesionárskeho poplatku nezvyšovala 17 rokov, tak je dôležité nájsť sumu, ktorá by zabezpečila ďalší stabilný chod a rozvoj RTVS. RTVS predložila na Ministerstvo kultúry SR rozsiahly balík materiálov, na ktorom sme spolupracovali s Európskou vysielacou úniou (EBU). Zdôvodnenia, ktoré sú v týchto materiáloch, hovoria o tom, že nie je o päť minút dvanásť, ale desať minút po dvanástej na to, aby sa téma financovania RTVS začala systematicky riešiť. Ak sa podarí vyriešiť financovanie, bude to systémová zmena na dlhšie obdobie, ktorá pomôže každému ďalšiemu riaditeľovi verejnoprávnej inštitúcie," pokračuje Pivarčiová