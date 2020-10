Fico sa smeje z Pellegriniho skupiny: Za všetko môže jedna FOTO! Nemali sme povolenie, tvrdia odídenci

Celé sa to začalo už spomínanou fotografiou z pléna parlamentu, kedy sa skupina "hlasistov" fotila po odloženom hlasovaní o potratovom zákone. Na zábere vidieť len skupinu poslancov Petra Pellegriniho, no na povrch sa dostala aj tzv. pôvodná verzia tejto fotografie, ktorú verejnosť videla len krátko, no Smeru to neušlo. Fico pri tejto príležitosti natočil zosmiešňujúce video, v ktorom dokonca vyhlásil súťaž. "Neverili by ste, čo sú tie nepodarené a nevďačné decká, ktoré od nás zo Smeru odišli schopné vyviesť," začína Fico vo videu.

Zatiaľ nie je isté, či súťaž niekto naozaj vyhral, keďže predseda strany sa mohol s daným výhercom skontaktovať aj cez súkromnú správu.

Hodinová súťaž

Na ňom šéf Smeru demonštruje prvú a finálnu verziu selfie fotografie hlasistov a dáva ľuďom možnosť, aby v komentároch písali, aký tam vidia rozdiel. "Mám tu dve fotografie, ale ona je to v podstate tá istá fotografia. Pozrite sa na ne a skúste na nich nájsť zásadný rozdiel," vyhlásil súťaž Fico. "Kto tento zásadný rozdiel nájdete, kľudne mi napíšte. A potom jednému z vás, kto sa rozhodnete so mnou komunikovať a nájdete aj správnu odpoveď, buď osobne alebo iným spôsobom doručím fľašu výborného francúzskeho šampanského," pokračuje Fico.

Na fotkách je vyznačené miesto, kde bol Fico vyretušovaný. Zdroj: Facebook/Robert Fico

"Je to tak trápne čo vyviedli, že by to síce mohlo byť neuveriteľne smutné, ale je to tak trápne, že sa tu na tom zabávame na Smere už asi hodinu," dodal v závere predseda Smeru-SD. Po bližšom preštudovaní fotografie si ľudia začali všímať, že hneď vedľa hlavy poslanca Richarda Rašiho niekto chýba a je to sám predseda Smeru, ktorého z fotografie spolu s ďalším poslancom pravdepodobne grafici Hlasu-SD jednoducho vyretušovali.

Hlas má na to svoje vysvetlenie

Hneď po vyhlásení tejto súťaže sme kontaktovali aj skupinu nezaradených poslancov. Ich hovorkyňa prišla so skutočne kreatívnym vysvetlením. "Po zverejnení spontánnej fotografie našich poslancov z parlamentu sme si všimli, že jej súčasťou sa neplánovane stal aj pán Fico. Nemali sme od neho žiadny súhlas na zverejnenie takejto fotografie a neboli sme si istí, či by chce byť na spoločnom zábere s poslancami Hlasu. Preto sme fotografiu upravili. Ak sme sa pána Fica akýmkoľvek spôsobom dotkli, ospravedlňujeme sa mu," vysvetlila pre Topky hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková.