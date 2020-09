Slovensko má vládu amatérov a nesplnených očakávaní, povedal Pellegrini

Peter Pellegrini

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Slovensko má vládu amatérov a nesplnených očakávaní. Vyhlásil to expremiér Peter Pellegrini (Hlas) v súvislosti s uplynutím pol roka od nástupu vlády Igora Matoviča (OĽANO) do funkcie. Premiér podľa neho robí hanbu Slovensku. Dodal, že vláda zo svojich predvolebných sľubov urobila trhací kalendár. Pellegrini sa ohradil aj voči vyjadreniam Matoviča, že jeho vláda rozkradla štát. Dodal, že ľudia už po polroku oprávnene čakajú konkrétne pozitívne výsledky, no zatiaľ sa ich nedočkali.