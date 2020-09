Pellegrini Matoviča nešetril: Do riadenia štátu vnáša chaos, pandémia si žiada lídra

Bývalý premiér a líder vznikajúcej strany Hlas Peter Pellegrini

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA - Expremiér Peter Pellegrini (nezaradený) upozorňuje na chaos, ktorý do riadenia štátu podľa neho vnáša predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). Skonštatoval to na stredajšej tlačovej konferencii. Prijaté protiepidemiologické opatrenia podľa neho majú byť jasné a zrozumiteľné. Zdôraznil, že druhá vlna pandémie si žiada, aby štát riadil líder, a nie administrátor sociálnych sietí. Ak premiér nezvláda dôstojne riadiť štát, mal by podľa neho odovzdať funkciu niekomu, kto bude schopný vyviesť Slovensko z nastupujúcej krízy.