Šéf ústavnoprávneho výboru Vetrák: Kandidátmi na ústavného sudcu by sa mohli stať poradcovia ÚS

BRATISLAVA - Kandidátmi na ústavného sudcu by sa mali stať odborníci na ústavné právo, ktorými sú napríklad poradcovia pôsobiaci na Ústavnom súde (ÚS) SR. Myslí si to predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). V súčasnosti totiž podľa neho chýba na ÚS dostatok odborníkov na ústavné právo.

"Tým, že sa nám prihlásili viacerí uchádzači, ktorí dlhoročne pôsobia na Ústavnom súde ako poradcovia, tak by mohli túto medzeru zaplniť. Aj pri rozhodovaní, kto je najvhodnejší, budem na to klásť veľký dôraz. Máme tu viacerých poradcov z Ústavného súdu, ktorí sú vynikajúci v ústavnom práve, a myslím si, že budú aj vážnymi kandidátmi potom pri voľbe na ústavného sudcu," priblížil Vetrák novinárom počas štvrtkového verejného vypočúvania uchádzačov.

Šéf výboru bude podľa svojich slov odporúčať týchto kandidátov aj poslaneckým kolegom. "Máme možnosť navrhnúť prezidentke dvoch kandidátov a myslím si, že by stálo za to, aby aspoň jeden z nich bol špecialistom na ústavné právo," skonštatoval. Spomedzi ôsmich uchádzačov pôsobia ako poradcovia na ÚS Miloslav Babják, Ladislav Juszkó a Michal Matulník.

Vetrák tiež reagoval na to, že kandidát Stanislav Irsák odmietol prísť na vypočúvanie, zdôvodnil to v liste adresovanom členom výboru. Vetrák sa s jeho argumentmi nestotožňuje. "Uvádza, že už samotné vypočutie je zásahom do nezávislosti sudcu Ústavného súdu, on hovorí o sudcovi, aj keď je ešte v postavení kandidáta. Takisto sú tam argumenty, ktoré hovoria, že je to z jeho pohľadu nedôstojné, aby ho vypočúvali poslanci. Zachádza tam podľa mňa trochu do názorových extrémov, kde hovorí o nedostatočnom právnickom vzdelaní poslancov," priblížil šéf výboru.

Dodal, že Irsákovo rozhodnutie treba rešpektovať. "Zákon nehovorí, že by sme nemali ako výbor posunúť takéhoto kandidáta do pléna do procesu voľby, ale môže to mať dosah na názor poslancov, ktorí sa budú pred voľbou rozhodovať," doplnil. Vetrák sa teší, že oproti minulosti sa do procesu prihlásili odborne zdatní kandidáti. "Nemáme tu vyslovene politické nominácie či osobnostne nevhodných kandidátov," povedal. Zopakoval tiež, že vypočutie je kľúčový prvok v procese výberu.

Členovia výboru, ako aj zástupcovia prezidentskej kancelárie vypočúvajú od štvrtkového rána kandidátov na sudcov ÚS. Parlament má voliť dvoch kandidátov na tento post na schôdzi, ktorá sa začína 16. septembra. Prezidentka SR Zuzana Čaputová má z nich vymenovať jedného sudcu ÚS.