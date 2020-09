Prezidentka má pre cestujúcich v MHD prekvapenie: VIDEO V autobuse či električke ju budete môcť počuť!

V početnejších mestách na Slovensku nie je žiadnou výnimkou to, že vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy (MHD) je prítomný aj reproduktor, ktorý ohlasuje nasledujúcu zastávku. Ten býva vo všeobecnosti nahrávaný dopravným podnikom konkrétnymi, nie mediálne známymi ľuďmi. A práve to sa teraz zmení.

Prezidentka nahovorila zastávku osobne

"Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility som si pre cestujúcich na zastávkach okolo Prezidentského paláca pripravila spolu s Dopravný podnik Bratislava malé prekvapenie," píše na sociálnej sieti Facebook prezidentka Čaputová. Okolo prezidentského paláca sa nachádza zastávka Hodžovo námestie, ktorú prezidentka nahovorila osobne, a to dokonca aj v angličtine!

Prezidentský palác v ekologickom šate

Čaputová dodáva, že zámerom nahovorenia tohto hlásenia bolo dať do povedomia to, že je potrebné myslieť ekologickejšie. "Teším sa, že som mohla podporiť myšlienku ekologickejšieho cestovania nahraním hlásenia k zastávkam na Hodžovom námestí," dodáva Čaputová.

Zastávka Hodžovo námestie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti prezidentského paláca.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Čaputovej úrad sa už tento týždeň v kontexte zelenšej politiky prezentoval vo svetle toho, že má ambíciu vstúpiť do dejín ako prvý, uhlíkovo neutrálny úrad. "Doprava sa značným spôsobom podieľa na produkcii CO2 a znečisťovaní ovzdušia. Preto je cieľom prezidentskej kancelárie prejsť na elektromobilitu a pri dlhších cestách vymeniť vládny špeciál za komerčné linky aeroliniek. Do roku 2030 by sme tak mohli naplniť cieľ, stať sa uhlíkovo neutrálnym úradom," tvrdí Čaputová.

Prezidentka na sociálnej sieti zverejnila tiež zábery z priameho nahrávania týchto hlásení. Z tohto záberu je evidentné, že sa pri nahrávaní cítila veľmi príjemne.