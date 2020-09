Ondrej Dostál: Voľba kandidátov na ústavných sudcov ukázala, že verejné vypočutia majú zmysel

Ondrej Dostál

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA - Verejné vypočutia majú zmysel, ukázalo sa to minulý rok pri opakovaných voľbách kandidátov na ústavných sudcov, keď sa dopĺňalo deväť ústavných sudcov, a ukázalo sa to aj teraz. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil poslanec Ondrej Dostál (SaS) po tom, ako vo štvrtok (17. 9.) parlament zvolil dvoch kandidátov na ústavných sudcov.