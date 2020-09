Prezidentka vymenovala za sudcu Ústavného súdu SR Roberta Šorla

Prezidentka v príhovore ocenila, že vymenovaním Šorla je Ústavný súd SR personálne kompletný, teda má všetkých 13 sudcov. "Obaja kandidáti, ktorých zvolila Národná rada, dostali hlasy poslancov koalície i opozície a boli zvolení v prvom kole voľby. Verím, že takýto priebeh výberu kandidátov na uvoľnené sudcovské posty sa stane na Slovensku tradíciou, aby samotný proces výberu a voľby garantoval všetkým uchádzačom nielen rovnaké podmienky a prístup k významnej sudcovskej funkcii, ale aj dôstojný priebeh tohto procesu," skonštatovala.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Od nezávislého orgánu ochrany ústavnosti môžno podľa prezidentky právom očakávať, že nezotrvá iba pri izolovanej interpretácii zákonov a ich súladu s ústavou, ale bude dbať na to, aby ústavné princípy prenikali a prežarovali celý právny poriadok.

"Slovenská republika potrebuje ústavný súd, ktorý je si vedomý svojho postavenia a svojej misie a je dostatočne sebavedomý, aby ju presadzoval nielen v spolupráci, ale aj v konfrontácii s ďalšími aktérmi verejného života," uviedla v príhovore.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Prezidentka tiež pripomenula, že ústavný súd zohráva rozhodujúcu rolu pri modernizácii nášho právneho poriadku. Od nového sudcu i jeho kolegov očakáva nezávislé prijímanie rozhodnutí podľa najlepšieho vedomia a svedomia, s pocitom zodpovednosti voči republike a jej občanom.

Šorl sa o post ústavného sudcu uchádzal niekoľkokrát. Podľa svojich slov stále cítil, že jeho životopis má čo ponúknuť. Ocenil, že prezidentka v príhovore zdôraznila dôležitosť nášho ústavného, demokratického systému a systému základných ľudských práv.

"Sme v takej dobe, kde právo aj naše normy sú pred rôznymi výzvami a my musíme byť na to pripravení," uviedol. V rámci očisty justície dobre vníma, že problémy, o ktorých sa dlho len hovorilo, dostávajú jasné pomenovania a označenie, kto sa korupcie dopustil. "Ale to, že sa niekoho zbavíme, ešte neznamená, že my budeme dobrí," podotkol.

Na ústavnom súde sa uvoľnilo miesto sudcu po tom, ako sa Mojmír Mamojka vzdal funkcie. Zanikla mu na konci mája. Z postu ústavného sudcu sa rozhodol odísť po medializovaných informáciách o jeho kontakte s Marianom Kočnerom.