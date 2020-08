Korona-nekorona, veselica musí byť! FOTO Matovič sa zabával na svadbe: Pán premiér, kde máte rúško?!

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU - Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič nastúpil na post premiéra v neľahkých časoch koronakrízy, ktorej koniec je zatiaľ v nedohľadne. Práve preto sa jeho pôsobenie na tomto poste z pohľadu verejnosti "točí" najmä okolo riešení súvisiacich s pandémiou. Ako politik by mal ísť príkladom ale... posledné zábery by sa dali okomentovať skôr slovami, že vodu káže a víno pije.

Igor Matovič si uplynulý víkend užíval rolu svedka na svadbe predsedu klubu OĽaNO Michala Šipoša. Jeho manželkou sa stala Marianna Sukeľová. Sladké áno si povedali na východe Slovenska, konkrétne v Hanušovciach nad Topľou. A podľa záberov, ktoré na sociálnej sieti zverejnila polovička mediálneho poradcu hnutia Matúša Bystrianskeho Lucia, to musela byť poriadna veselica!

Podľa záberov o vtipné momenty nebola núdza. Zdroj: reprofoto-instagram/L.S.

Samozrejme, aktuálne zákaz podujatí, medzi ktoré sa radia aj svadby do určitého počtu hostí, neplatí. A kto by nechcel aspoň na chvíľku "vypnúť" a užiť si radostné chvíle so zamilovaným párom? Ak by ste však čakali, že premiér pôjde príkladom a aspoň na záberoch bude mať na sebe rúško, ste na omyle.

Pravidlá štátneho orgánu boli jasné

Matovič a ani niektorí ďalší hostia sa podľa niektorých fotografií zjavne neobávali medzi desiatkami ďalších ľudí akejkoľvek nákazy, prípadne toho, že oni sami môžu byť šíriteľmi vírusu. Opatrenia hlavného hygienika Jána Mikasa z júla 2020 sú ale jasné. "Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 04. júla 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou: osoby nevesty a ženícha pri svadbe (jeden z mnohých príkladov)," píše sa v júlovom opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

Zdroj: reprofoto-instagram/L.S.

Keďže však premiér nebol ženíchom a vystupoval ako svedok, pravidlo nosenia rúška sa logicky vzťahovalo aj naňho. Premiéra Igora Matoviča sme s otázkami ohľadom nosenia rúška na svadbe kontaktovali, no neodpovedal.