Búrlivá voľba v KDH: Majerský dal kolegom ultimátum! Hlinu vo vedení strany nechcem, inak vyvodím dôsledky

"KDH potrebuje Alojza Hlinu, ale nie vo vedení," povedal ešte pred voľbou Majerský. Vtedy nevedel, či Hlina uspeje so svojou kandidatúrou na podpredsedu strany, alebo nie. Svojim straníckym kolegom však dal jasné ultimátum.

Je rozhodnuté! KDH povedie Milan Majerský: Hlinu za podpredsedu nezvolili

Jasné ultimátum, Hlinu vo vedení nechcem

Ak by Alojza Hlina zvolili na post podpredsedu, vyvodí dôsledky. Je tak jasné, že ho vedení nechcel stoj čo stoj. Majerský vo svojom prejave na sneme otvorene povedal, že Alojza Hlinu by vo vedení hnutia nechcel a spolupráca s ním by bola ťažká. "Bolo by to veľmi ťažké, keďže Alojz Hlina má iný pohľad na fungovanie v politike," povedal Majerský na tlačovke v čase, keď sa volili podpredsedovia.

Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Majerský uviedol, že s Hlinom majú odlišný pohľad na to, ako viesť komunikáciu v hnutí a ako hnutie reprezentovať. "Preto si myslím, že by nebolo dobré, keby sme boli spolu vo vedení KDH," povedal Majerský. "Nechcem aby vzniklo v KDH dvojcestné vedenia a predsedom, ktorý musí neustále vysvetľovať vyhlásenia a kroky svojich kolegov," dodal.

Bývalý šéf KDH už nebude vo vedení strany

Hlinu nakoniec do funkcie podpredsedu nezvolil, nebude ani členom predsedníctva strany. Snem za podpredsedov napokon zvolil Maroša Čaučíka, Igora Janckulíka a Tomáša Merašického. Všetkých troch navrhol Majerský. "Zmyslom mojej kandidatúry na podpredsedu bolo hľadanie odpovede na otázku, či KDH dokáže v sebe integrovať aj ten obraz konzervatívnej politiky, ktorý v určitej forme predstavujem ja," uviedol Hlina.

Zdroj: TASR/Vladimír Benko

Rozhodnutie delegátov je podľa neho potrebné rešpektovať. "Dve tretiny delegátov snemu sa stotožnilo s návrhom nového predsedu Milana Majerského, ktorých troch podpredsedov chce mať v tíme a rovnako vyhodnocovali aj to, že mňa novozvolený predseda za podpredsedu nechce. Tretina delegátov moju kandidatúru podporila a chcem sa im poďakovať," dodal. Na otázku, či zo strany odíde, zatiaľ neodpovedal.

Hlina primátorom Bratislavy?

Majerský po zvolení podpredsedov uviedol, že Hlina by mal ostať aktívnym členom strany. No na inej úrovne. Nový šéf by si ho vedel predstaviť v klube bývalých predsedov či dokonca ako kandidáta na primátora Bratislavy. Hlina vystúpil na sneme s emotívnym príhovorom. Kritizoval aj to, že sa k nim nepridala strana Za ľudí, pretože sa "zaľúbili do dvanástich percent". "Problém bol v egách," povedal v úvode snemu.

Zodpovednosť prebral aj za pakt o neútočení, ktorý podpísal s vtedajšou koalíciou PS/SPOLU. Mnohí mu to vyčítali ako chybu v kampani, no Hlina členom pripomenul, že za tento krok hlasovalo až desať z jedenástich členov predsedníctva. "Ak máte pocit, že KDH pomôže, že všetko zvalíte na mňa, tak kľudne," dodal.