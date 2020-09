KDH podporuje novelu potratového zákona: Pred Národnou radou sa konali i protesty

"KDH malo vo volebnom programe prípravu komplexnejšieho zákona 'Za život', ktorého zámer teraz nemôžeme realizovať. Avšak podporujeme všetky rozumné snahy o zlepšenie ochrany života a pomoci tehotným matkám. Keby KDH bolo v parlamente, všetci členovia jeho poslaneckého klubu by hlasovali za túto novelu," uviedol predseda KDH Milan Majerský. V druhom čítaní by hnutie navrhlo úpravy pri niektorých opatreniach zameraných na podporu v prípade narodenia ťažko zdravotne znevýhodneného dieťaťa. Riešilo by ich iným načasovaním vyplácania podpory.

Počas schôdze sa pred Národnou radou (NR) SR konali aj protesty. Vo štvrtok jeden organizovalo hnutie Národný pochod za život. Jeho predstavitelia žiadali "zrušenie diskriminácie nenarodených detí". Informoval o tom hovorca Národného pochodu za život Patrik Daniška s tým, že pri neplánovanom tehotenstve treba hľadať riešenia, ktoré sú dobré pre matku aj dieťa súčasne. V stredu (16. 9.) sa pred NR SR konal zas varechový protest. Usporiadali ho organizácie Nebudeme ticho, Možnosť voľby a Povstanie pokračuje. Pred budovou NR SR zbierali varechy od občanov s odkazmi k obmedzovaniu reprodukčných práv žien.