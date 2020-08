KDH predstavilo nový tím, povedie ho nový šéf Majerský: Hlina hovorí, že hľadal odpoveď na kľúčovú otázku

Milana Majreského z 326 prítomných delegátov podporilo až 287 počas sobotňajšieho snemu v Ružomberku a stal sa tak novým predsedom KDH. Po zvolení do funkcie mal Majerský možnosť vystúpiť so stanoviskom. Podľa neho sa totiž kresťanskí demokrati musia zmeniť. "KDH chce byť hodnovernou politickou stranou, ktorá bude ponúkať svoje riešenia predovšetkým pre kresťanov, pre konzervatívcov, ale nielen pre nich. Chceme tu byť pre všetkých obyvateľov Slovenska. Chceme, aby KDH bolo stranou odborníkov, chceme zvládnuť najbližšie výzvy, či už sú to regionálne alebo komunálne voľby. A, samozrejme, chceme stranu spoločne pripraviť na najbližšie parlamentné voľby," povedal Majerský.

Hlina neuspel, hľadal odpoveď na istú otázku

Za podpredsedov hnutia delegáti zvolili Igora Janckulíka, Tomáša Merašického a Mariána Čaučíka. Čaučík dostal 267, Janckulík 228 a Merašický 199 hlasov. Bývalý šéf KDH Alojz Hlina, pod ktorého vedením sa KDH tesne nedostalo do parlamentu ani v roku 2016 a ani v roku 2020, dostal 109 hlasov a miesto podpredsedu sa mu tak neušlo.

Hlina uviedol, že výsledky hlasovania je potrebné rešpektovať. "Zmyslom mojej kandidatúry na podpredsedu bolo hľadanie odpovede na otázku, či KDH dokáže v sebe integrovať aj ten obraz konzervatívnej politiky, ktorý v určitej forme predstavujem ja. Povedal som to delegátom aj v mojom prejave pred voľbou," píše Hlina v statuse.

Hlina ešte poďakoval tretine delegátov, ktorí Hlinu podporili.

Majerský si Hlinu ako politika váži. „Obišiel mestá a regióny a naozaj urobil pre hnutie veľký kus práce. Počas uplynulých rokov sa ale ukázalo, že na niektoré témy máme diametrálne odlišný pohľad na rôzne dôležité témy. Tiež na to, ako viesť komunikáciu v hnutí a ako ho reprezentovať,“ vyhodnotil nový predseda KDH Majerský.

Po hlasovaní stránka KDH na sociálnej sieti Facebook zverejnila fotografiu nového "tímu", ktorý KDH odteraz povedie.

Gratulácie od vládnych strán

Po voľbe nového vedenia KDH sa rozhodli zablahoželať premiér Igor Matovič, poslanec SaS Ondrej Dostál, podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, či vicepremiérka pre regióny, investície a informatizáciu Veronika Remišová. Z nich štyroch však Hlinu v statuse zmienil iba Dostál.

