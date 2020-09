KDH sa pred voľbami nemalo spájať s liberálmi, tvrdí Majerský

„Som presvedčený, že sme vtedy mali ísť svojou cestou. Ak sa mala uzatvárať dohoda, tak so všetkými stranami, ktoré k nej chceli pristúpiť, a naraz. Ale omnoho lepšia a istejšia cesta pre KDH v tom čase bola, aby sme išli samostatne,“ povedal v diskusii na Tablet.TV Majerský. „Tým, že sme sa dali dokopy s liberálmi, sme dostali až do volieb nálepku, že sme sa 'liberalizovali'. A to najviac uškodilo. Namiesto toho, aby sme odkomunikovali, prečo bola táto dohoda prijatá, sme pálili na každú stranu do politických konkurentov,“ povedal na margo predvolebnej dohody KDH s koalíciou Progresívne Slovensko/Spolu a stranou Za ľudí. Dodal, že najlepšou a najistejšou cestou do volieb je podľa neho presadzovanie vlastného programu.

Majerského zvolil do čela KDH augustový snem, na poste vystriedal Alojza Hlinu. Ten ostáva pôsobiť v strane, ale už iba ako radový člen. „Bol by som rád, keby pracoval v poradnom orgáne z bývalých predsedov KDH,“ povedal Majerský, podľa ktorého by nebolo vhodné, ak by bývalý predseda zastával v hnutí nižšiu funkciu, napríklad post podpredsedu. Na pozície podpredsedov snem zvolil Mariána Čaučíka, Igora Janckulíka a Tomáša Merašického. „Najbližší cieľ KDH je dovoliť ďalších dvoch členov predsedníctva a potom staviť na to, že tím expertov a odborníkov bude tvoriť jednotlivé politiky strany a tie potom budeme predstavovať v rámci celého Slovenska,“ naznačil Majerský.

Aktuálny parlament je podľa neho výrazne konzervatívny a za názorovo blízku označil napríklad Kresťanskú úniu (KÚ) Anny Záborskej, ktorá pôsobí ako súčasť poslaneckého klubu OĽANO. Za konzervatívcov s koreňmi v KDH považuje Majerský aj viacerých predstaviteľov strany Sme rodina. „Ak kresťanská hodnotová politika v ľuďoch je, budú ju v politike presadzovať, kdekoľvek sú,“ povedal.

Zároveň sú však podľa neho kresťanskí politici rozdelení v rôznych poslaneckých kluboch. „Predtým KDH garantovalo, že všetci poslanci zahlasujú za niektorý zákon, je jedno, či ide ochranu a dôstojnosť života a človeka alebo ľudskoprávne veci. V týchto politických stranách nikto z týchto kresťanských politikov nevie garantovať, že celý ich poslanecký klub za to zahlasuje,“ pripomenul Majerský. Hnutie podľa neho podporuje aktuálne podaný návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá sprísni pravidlá na vykonávanie interrupcií. Súčasťou sociálneho programu KDH je však podľa neho starostlivosť o dôstojný život človeka od počatia až po prirodzenú smrť, teda nielen v čase pred narodením.

Dodal, že ako predseda Prešovského samosprávneho kraja chce dávať dôraz aj na regionálnu a komunálnu politiku, v ktorej je KDH tradične silné. Za veľký problém, ktorý zaťažuje život regiónov, označil boj s koronakrízou. „Ku každej kríze by sa mali vyjadrovať odborníci, a nie politici. Ak my na vyššom územnom celku musíme mať vybudovaný pandemický plán, to isté musí mať aj ministerstvo zdravotníctva a najmä potom krízový štáb,“ povedal Majerský.