KORONAVÍRUS Konzílium rozhodlo: Pred nástupom do školy treba čestné vyhlásenie, rúška budú povinné

Do septembra nebudeme prehodnocovať menej rizikové krajiny

Konzílium odborníkov nebude do 1. septembra prehodnocovať zoznam menej rizikových krajín, Slovákom však odporúča necestovať do zahraničia, obzvlášť ak majú maloleté deti.

Zoznam menej rizikových krajín a regiónov sa od septembra bude aktualizovať každé dva týždne. Po štvrtkovom stretnutí konzília epidemiológov na Úrade vlády SR o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Rúška budú dva týždne povinné pre 2. stupeň a stredné školy

Rodičia budú pri nástupe detí do školy odovzdávať čestné vyhlásenie, v rámci ktorého odpovedia, či bolo ich dieťa od 17. augusta mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň podpíšu vyhlásenie o bezinfekčnosti. Po štvrtkovom zasadnutí konzília epidemiológov na Úrade vlády SR to avizovala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatriu Elena Prokopová. Školská dochádzka sa podľa jej slov začne ako každý rok 2. septembra.

"Ak rodič uvedie, že boli s dieťaťom mimo SR, alebo ak uvedie, že sa zúčastnilo na hromadnom podujatí, tak bude jeho povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa aj rodiny, ako aj všetkých blízkych, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti alebo s ním prichádzajú do veľmi úzkeho kontaktu. Ak sa u niekoho z týchto osôb vyskytne najbližších 14 dní príznak respiračného ochorenia - bude presne uvedené, čo sú príznaky - tak bude mať povinnosť kontaktovať lekára," priblížila Prokopová. Dieťa by zároveň nešlo do školy a následne by sa postupovalo podľa odporúčania lekárov.

Ozrejmila tiež, že vo vyhlásení o bezinfekčnosti rodič deklaruje, že dieťa nemá príznaky infekčného ochorenia a neboli mu nariadené karanténa ani karanténne opatrenia. Konzílium epidemiológov tiež rozhodlo, že prvé dva týždne od začatia sa školského roku bude nosenie rúšok povinné pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy aj v triedach.

Ostatní žiaci ich budú mať povinné iba v spoločných priestoroch, vysvetlila Prokopová. Nenosenie rúšok v školách sa u detí nebude sankcionovať. Konzílium prenecháva zodpovednosť na učiteľov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) verí, že nosenie rúšok v školách zamedzí šíreniu nového koronavírusu a opatrenie sa bude môcť po dvoch týždňoch zrušiť.

Konzílium neodporúča organizovanie hromadných podujatí

Konzílium epidemiológov neodporúča na Slovensku organizovanie hromadných podujatí. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) po jeho štvrtkovom zasadnutí na Úrade vlády SR avizoval od septembra do októbra zákaz podujatí nad 1000 ľudí vrátane športových.

Zákaz má platiť aj pre interiérové hromadné podujatia nad 500 ľudí, ako aj tie po 23.00 h s výnimkou svadieb. Zároveň sa má na polovicu obmedziť kapacita kúpalísk a akvaparkov.