KORONAVÍRUS stále útočí, no prázdniny sa nemenia: Rodičia, pozor! Takto si môžete plánovať voľno

Minulý školský rok si žiaci a študenti užili oveľa viac voľna. Bohužiaľ, má to aj svoje následky a mnohé ročníky zaostávajú s výučbou. Tento školský rok sa začne klasicky a zatiaľ bude všetko platiť tak ako pominulé roky. Školská dochádzka sa začne ako každý rok 2. septembra.

Hurá, prázdniny!

Výnimkou nie sú ani prázdniny. Ministerstvo školstva už zverejnilo dátumy, kedy si žiaci a študenti oddýchnu od pravidelnej školskej dochádzky. Kým sa dostanú ku klasicky najdlhším letným prázdninám, užijú si pár dni voľna aj medzitým. Pozrite sa, ako si môžete s deťmi naplánovať voľno tento rok.

Zdroj: MS SR

Pandemický plán pre školstvo

Pandemická komisia sa minulý týždeň okrem iného zaoberala aj zhodnotením situácie v školstve. Dohodla sa na viacerých krokoch a opatreniach. Jeden z návrhov sa týka nástupu detí do škôl a predškolských zariadení. Ide o tzv. proaktívne opatrenie. Rodičia budú pri nástupe detí do školy odovzdávať čestné vyhlásenie, v rámci ktorého odpovedia, či bolo ich dieťa od 17. augusta mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí.

Zdroj: TASR/František Iván, Radoslav Stoklasa

"V prípade, že dieťa nebolo za posledných 14 dní v zahraničí, bude stačiť čestné prehlásenie rodiča a môže ísť do školy. Zároveň neodporúčame, aby sa cestovalo teraz pred začiatkom školského roka s deťmi do zahraničia. Slovensko je na tom stále dobre v porovnaní s okolitými krajinami, to si treba neustále pripomínať,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

V opačnom prípade dieťa nebude môcť nastúpiť do školy. Možnosťou ako sa vyhnúť karanténe v domácom prostredí, bude testovanie dieťaťa na COVID-19, ktoré ale nebude bezplatné. "Vždy v septembri máme nejaké epidémie, môže sa stať, že síce sa zíde tá istá trieda, ale akoby nový kolektív, ako vieme, skoro po polroku sa deti zídu, veľmi rýchlo sa to môže šíriť, je tu riziko prenosu na staršie skupiny obyvateľstva a osoby, ktoré majú nejakú závažnú diagnózu," uviedla epidemiologička profesorka Henrieta Hudečková.

V školách budú povinné rúška

"Ak rodič uvedie, že boli s dieťaťom mimo SR, alebo ak uvedie, že sa zúčastnilo na hromadnom podujatí, tak bude jeho povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa aj rodiny, ako aj všetkých blízkych, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti alebo s ním prichádzajú do veľmi úzkeho kontaktu. Ak sa u niekoho z týchto osôb vyskytne najbližších 14 dní príznak respiračného ochorenia - bude presne uvedené, čo sú príznaky - tak bude mať povinnosť kontaktovať lekára," priblížila Prokopová. Dieťa by zároveň nešlo do školy a následne by sa postupovalo podľa odporúčania lekárov. Ozrejmila tiež, že vo vyhlásení o bezinfekčnosti rodič deklaruje, že dieťa nemá príznaky infekčného ochorenia a neboli mu nariadené karanténa ani karanténne opatrenia.

Zdroj: TASR/František Iván, Radoslav Stoklasa

Konzílium epidemiológov tiež rozhodlo, že prvé dva týždne od začatia sa školského roku bude nosenie rúšok povinné pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy aj v triedach. Ostatní žiaci ich budú mať povinné iba v spoločných priestoroch, vysvetlila Prokopová. Nenosenie rúšok v školách sa u detí nebude sankcionovať. Konzílium prenecháva zodpovednosť na učiteľov. Minister zdravotníctva verí, že nosenie rúšok v školách zamedzí šíreniu nového koronavírusu a opatrenie sa bude môcť po dvoch týždňoch zrušiť.

Pripravme sa aj na istý zmätok a chaos v boji s nákazou

Aj keď je možné, že sa po skončení sa dovolenkovej sezóny aktuálny stúpajúci trend nárastu ochorení na COVID-19 zmierni, podľa publicistu Juraja Hrabka treba počítať s priebežným prijímaním nových ochranných opatrení zo strany štátu. „Asi by sme sa mali pripraviť aj na istý zmätok a chaos,“ upozornil Hrabko minulý týždeň v diskusii na Tablet TV.

„Myslím si, že k takému zmrazeniu mobility, aké tu bolo na jar, už nepríde,“ dodal. „Bude záležať aj na každom z nás, ako dokážeme dodržiavať hygienické opatrenia. Aj ako štát bude kontrolovať, či ľudia v obchodoch chodia v rúškach, či sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky a podobne. Ak štát ustanovil povinnosti, lebo stále platí mimoriadna situácia, mal by plnenie týchto povinností aj kontrolovať,“ upozornil Hrabko.

Ľudia nemajú čas sledovať politickú scénu

Zároveň by sa podľa neho štátne inštitúcie mali snažiť informovať ľudí čo najširšie, čo najzrozumiteľnejším spôsobom a vyhýbať sa zmätkom pri prijímaní rozhodnutí. „Ľudia, na rozdiel od politických analytikov a pozorovateľov, nemajú čas systematicky sledovať politickú scénu,“ upozornil Hrabko. „Pri spore o dotazníkoch pri nástupe detí do škôl napríklad pandemická komisia odhlasovala niečo, čo už o pár hodín prestalo platiť. Pretože s tým nesúhlasila vláda,“ uviedol príklad.

Dotazníky pri nástupe detí do škôl

Právne záväzná forma čestného vyhlásenia je podľa neho v prípade týchto dotazníkov nadbytočná a bude štátu komplikovať získavanie informácií zo škôl. „Čo sa stane, ak to rodič nepodpíše? Nezoberú mu dieťa do školy pri povinnej deväťročnej školskej dochádzke?“ pýta sa publicista. „Pri konci školského roka bol nástup do škôl dobrovoľný, teraz je to inak, deti musia nastúpiť do škôl povinne,“ upozorňuje.

„Podľa mňa vôbec nemá význam tlačiť to do právne záväznej formy čestného vyhlásenia. Škola by to nemala vyžadovať pod nátlakom, rodič by mal spolupracovať so školou, veď je to aj v jeho záujme, aby sa vírus ďalej nešíril,“ podčiarkuje Hrabko.