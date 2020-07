Za ľudí nebude vyzývať Gröhlinga na odstúpenie z funkcie pre jeho diplomovku

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za stranu Za ľudí nebudú vyzývať ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) na odstúpenie z funkcie pre jeho diplomovú prácu. Potvrdila to predsedníčka poslaneckého klubu Jana Žitňanská po štvrtkovom stretnutí poslancov s ministrom. Gröhling podľa poslancov pochybnosti vysvetlil, hoci vnímajú problém so zdrojovaním.

Vidia rozdiel medzi Gröhlingovou prácou a prácami niekdajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka a predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina). "Sám priznal, že došlo k chybe. Pokiaľ ide o licencie a ostatné veci, vysvetlil to, dokázal, že mal licenciu podpísanú. Zdrojovanie nebolo také, aké malo byť, ale toto podľa nás nie je dôvod na odstúpenie," vysvetlila novinárom Žitňanská s tým, že viaceré medializované informácie v súvislosti s ministrovou diplomovkou sa im nepotvrdili. Žitňanská si myslí, že Gröhling si ponesie kauzu so sebou. Vníma diametrálny rozdiel medzi Gröhlingovou diplomovkou a prácami Danka a Kollára. Minister podľa nej v práci nechcel vedome ukradnúť myšlienky, ale uznal nesprávne zdrojovanie.

Poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí) nepochybuje, že Gröhling písal prácu sám. Minister si podľa neho uvedomuje, že na základe legislatívy, ktorú má rezort pripraviť, bude možno musieť vrátiť titul, no podľa neho s tým nemá problém. Predseda parlamentného európskeho výboru Tomáš Valášek (Za ľudí) si myslí, že Gröhling si zaslúži šancu pracovať ďalej. "Ak je presvedčený, že vie naďalej reformovať školstvo, má stále taký morálny kredit a vie to urobiť úspešne, myslím si, že má právo to vyskúšať," povedal novinárom.

S ministrom už hovorili aj poslanci za SaS, predsedníčka klubu Anna Zemanová ešte v stredu (15. 7.) uviedla, že poslanci za ministrom stoja a všetky otázky si vyjasnili. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) tvrdí, že pokiaľ by Gröhling iba preberal veci zo svojej bakalárky, nejde o závažný problém. "Ale pokiaľ preberal celé pasáže z diel iných autorov bez toho, aby to citoval, riadne zdrojoval, je to problém, a v takom prípade je na mieste uvažovať aj o vyvodení politickej zodpovednosti," skonštatoval. Hnutie OĽaNO podľa predsedu poslaneckého klubu Michala Šipoša uvažuje o tom, že zavolá Gröhlinga na stretnutie v najbližšom čase, kde by mal svoju prácu vysvetľovať. Prípad diplomovky je podľa Sme rodina osobnou vecou ministra, na zasadnutie klubu ho volať nechcú.

Denník N tento týždeň informoval, že minister školstva získal magisterský titul za diplomovku, ktorá je kompilátom s prvkami plagiátu, a odkopíroval do nej skoro celú svoju bakalársku prácu. Gröhling v utorok (14. 7.) povedal, že zo svojho postu neodstupuje a v súčasnosti by svoju záverečnú prácu napísal inak.