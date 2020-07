Vážna nehoda pri Donovaloch: VIDEO Deti sa tešili do tábora, otvárať ho mal minister Gröhling

BRATISLAVA/DONOVALY - Slovensko dnes zasiahla nepríjemná správa z oblasti pod Tatrami. Práve v Donovaloch sa predpoludním prevrátil autobus, ktorý viezol malé deti. Situácia je o to smutnejšia, že ide o deti z pedagogicko-psychologického centra v Detve, ktoré boli na ceste do tábora v Ružomberku. Ten mal dokonca otvoriť minister školstva Branislav Gröhling, ktorý sa túto zlú správu dozvedel počas cesty na tábor.

Na miesto nehody autobusu na Donovaloch prišiel Gröhling o dvanástej na obed. Ten mal v pondelok otvoriť v Ružomberku tábor pre deti z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Detvy, ktoré sa viezli v havarovanom autobuse. Informoval o tom na sociálnej sieti.

O štrnástom ročníka tábora STOP NUDE, kam Gröhling smeroval, už o jeho začiatku informovalo Centrum aj na sociálnej sieti. Jeho začiatok je práve dnes v prostredí pod Vlkolíncom.

Dve z piatich zranených osôb po pondelňajšej nehode autobusu v Korytnici ošetrili v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Ružomberku. Podľa hovorkyne nemocnice Petry Diškovej mali obe dievčatá vo veku 15 a 17 rokov len ľahšie povrchové poranenia.

O nehode sa dozvedel počas cesty do Ružomberka

Gröhling sa o tom, že smeroval do spomínaného tábora, zmienil na sociálnej sieti krátko pred dvanástou hodinou na obed. "Cestujem do Ružomberka, kde idem otvoriť letný tábor určený hlavne deťom s ťažšími životnými osudmi navštevujúce CPPPaP Detva. O to ťažšie sa mi počúvala správa, že pod Donovalmi havaroval autobus práve s týmito deťmi. Našťastie sa vraj nikto vážnejšie nezranil," píše šéf rezortu školstva vo svojom statuse.

"O nehode sme sa dozvedeli bezprostredne po tom, ako sme opustili Žilinu a išli sme do Ružomberka," povedal minister školstva Branislav Gröhling.

Nešťastné osudy im znepríjemnila aj dnešná nehoda

Minister Gröhling hovorí, že o nehode sa dozvedel práve v čase, keď už bol na ceste do Ružomberka. "Išiel som do Ružomberka otvoriť práve tento letný tábor s deťmi, ktoré nemajú také šťastné osudy a po ceste som sa dozvedel túto nešťastnú udalosť," popisuje na mieste nehody Gröhling.

Duševná pomoc by mala prísť práve počas tábora

Gröhlinga najviac mrzí, že práve to najväčšie zranenie bude práve z tohto traumatizujúceho zážitku navždy v očiach detí. "Šťastie je to, že máme potvrdených 5 osôb, ktoré sú v nemocnici. Sú to 4 deti a jeden dospelý, ale všetci sú mimo ohrozenia života. Sú to ľahké zranenia. Myslím, že tie veľké zranenia, ktoré budú niesť tieto detí v nich zostáva. Budeme sa snažiť ich aj v tomto tábore ich nejakým spôsobom podporiť," hovorí minister po príchode k prevrátenému autobusu.

"Oceňujem prácu záchranárov a aj bývalej pani riaditeľky, ktorá bola zhodou okolností na mieste a pomáhala pred príchodom záchranárov," povedal minister. Nehoda sa stala v smere na Ružomberok v katastri obce Korytnica. Autobus pravdepodobne zišiel z krajnice a prevrátil sa. Ľahké zranenia utrpelo viacero ľudí.