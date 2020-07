Matovič o Gröhlingovej diplomovke: Ak postupoval podľa predpisov, nemá nikto právo mu to vyčítať

BRATISLAVA - Ak minister školstva Branislav Gröhling pri písaní svojej diplomovky postupoval v súlade s predpismi vysokej školy, nemá nikto právo mu to vyčítať. Uviedol to premiér Igor Matovič v stredu po rokovaní vlády v reakcii na kauzu Gröhlingovej diplomovej práce. Ten má vo štvrtok absolvovať stretnutie s klubom Za ľudí.

"V prípade, že minister pravidlá porušil, treba ho lynčovať a žiadať vyvodenie politickej zodpovednosti," podotkol predseda vlády. Dodal, že právny štát by mal platiť aj v maličkostiach, ako sú predpisy na vysokých školách.

Matovičovi sa však zdá absurdné, ak má škola povolené, že študent môže vo svojej diplomovej práci použiť 50 percent zo svojej bakalárky. "Keď raz študentom škola povie, že 50 percent z bakalárky môže byť použitých a študenti konajú v súlade s predpismi, tak by sme nemali študentov ani vtedy, ani o rok, ani o 100 rokov žiadnym spôsobom sankcionovať za to, že konali v súlade s predpismi," priblížil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Klub OĽaNO zvažuje, že si ministra pre diplomovú prácu tiež predvolá. Poslanci Sme rodina si ho na zasadnutie klubu nebudú volať, poslanci za SaS s ministrom komunikujú individuálne. Gröhling povedal, že ak získa dôveru poslancov, tak bude naďalej pokračovať v školských reformách. Ak by do zákona, ktorý bude spätne odoberať ľuďom pochybné tituly, patril aj on, tak sa podľa toho zariadi.

Denník N v pondelok informoval, že minister školstva získal magisterský titul za diplomovku, ktorá je kompilátom s prvkami plagiátu, a odkopíroval do nej skoro celú svoju bakalársku prácu. Matovič ešte v pondelok reagoval, že by mu bolo ľúto, ak by vláda o Gröhlinga ako o ministra školstva prišla. Gröhling v utorok povedal, že zo svojho postu neodstupuje a v súčasnosti by svoju záverečnú prácu napísal inak.