Zrušenie obedov zadarmo: Facka pre Sulíka od samospráv, paradox a hrozba ešte vyšších poplatkov

BRATISLAVA - Včerajšie predstavenie sociálneho balíčka sa okrem dôchodkov a doplatkov za lieky sústredila aj na ďalšiu oblasť, ktorú si v minulosti ešte vydupala vtedajšia vládna strana Smer. Išlo o obedy zadarmo, ktoré začali v danom čase kritizovať niektoré zariadenia a samosprávy. SaS si napokon presadila, že tieto obedy sa napokon zrušia a nahradia sa dvojitým daňovým bonusom. Očakávala sa teda pozitívna reakcia samospráv, no napriek tomu to tak nie je!

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) včera podotkol, že mnohé veci sa napravia, strana napríklad dlhodobo kritizovala obedy zadarmo. Tie chcú teraz zrušiť a nahradiť ho daňovým bonusom. "My sme hovorili, že toto je veľmi nesprávne opatrenie a chceme ich nahradiť vyšším daňovým bonusom, to sa podarilo, lebo sa zdvojnásobuje a týmto nahrádzame obedy zadarmo," uviedol Sulík na včerajšej tlačovej konferencií pri predstavení balíčka.

Obedy zadarmo ako volebná korupcia

Sulík ešte pred rokom masívne kritizoval tieto praktiky vlády ako akty populizmu a považoval ich za zbytočné. "Avšak aj tu zvíťazila volebná korupcia, populizmus a ešte aj krátkozrakosť. Deti sociálne odkázaných rodičov mali aj doteraz obedy prakticky zdarma (za jeden cent), im to teda nepomôže, no narobí problémy, lebo školské jedálne nemajú dostatočnú kapacitu pre všetky deti a obedmi sa bude plytvať, lebo deti už nemajú dôvod odhlásiť sa, ak na obed nepôjdu," uviedol ešte v máji 2019 na blogu Sulík.

Obedy zadarmo kritizovali, no ich náhle zrušenie im tiež nie je po vôli

Keďže práve samosprávy v minulosti kritizovali obedy zadarmo aj v dôsledku nedostatočných kapacít, očakávali sa pozitívne reakcie na túto obmenu. To sa však nestalo. „Pri súčasnom legislatívnom nastavení by dnešný návrh na zrušenie tzv. obedov zadarmo, ktoré má zároveň nahradiť zdvojnásobenie daňového bonusu pre rodičov detí do 15 rokov znamenalo, že toto opatrenie v plnom rozsahu zaplatia samosprávy," povedal pre tvnoviny.sk výkonný podpredseda Združenie miest a obcí Slovenska Jozef Turčány.

Ten sa navyše obáva toho, že v dôsledku dvojitého daňového bonusu môžu prísť samosprávy o viac peňazí z rozpočtu, než ako predpokladali. „Raz prídu mestá a obce o dotáciu z ministerstva práce na stravovanie detí v školských kuchyniach, ktorá je dnes v celkovom objeme cca 100 mil. eur. Druhýkrát tým, že zdvojnásobený daňový bonus výrazne zníži vlastné príjmy pre mestá a obce približne v tej istej výške," pokračuje Turčány.

V princípe tak ide o to, že samospráva by musela vykryť tieto nedostatky financií zvýšením miestnych daní a ďalších poplatkov. Takto by paradoxne samotní klienti priplatili za obedy viac peňazí. „Mrzí nás, že diskusia o tak závažných krokoch nebola doteraz komunikovaná so zástupcami najväčšieho samosprávneho zoskupenia - ZMOS," uzavrel Turčány.