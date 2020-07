VIDEO Fico sa poriadne oprel do koalície: Vládny balíček je jeden veľký podvod!

BRATISLAVA - Vláda je koalíciou klamárov a podvodníkov. Avizovaná úprava pri 13. dôchodkoch prakticky znamená ich zrušenie. Vyhlásil to v stredu na brífingu v Národnej rade (NR) SR predseda Smeru-SD Robert Fico v reakcii na ohlásený vládny balíček v hodnote 500 miliónov eur.

Podľa opozície ide o podvod

Vládna koalícia má podľa neho na základe schválenej zmeny rozpočtu k dispozícii toľko peňazí, koľko chce. Ak by mal v súčasnosti on ak premiér k dispozícii 12 miliárd eur, urobil by podľa vlastných slov "zlatý sociálny štát", toto považuje za omrvinky.

"Namiesto toho, aby pomáhali tým najslabším, predovšetkým lejú peniaze do bánk, lejú peniaze najbohatším a tí, ktorí sú najchudobnejší, majú menej a menej," myslí si Fico. Dôchodcov podľa neho súčasná vláda "okradne" o 280 miliónov eur, pretože na 13. dôchodky boli celkovo plánované výdavky v sume 580 miliónov eur.

"Prakticky idú zákonom zrušiť 13. dôchodok a vracajú sa k inštitútu vianočného príspevku, ktorý sme zaviedli my, s tým, že ho chcú pretransformovať na nejaké smiešne sumy," komentoval. Vyčíslil, že napríklad v prípade starobných dôchodcov mal pôvodne každý dostať 13. dôchodok vo výške priemerného starobného dôchodku, čo je 460 eur.

"Čo urobili títo klamári a podvodníci? Fakticky zrušili trinásty dôchodok. Napriek tomu, že majú zaťatú sekeru dvanásť miliárd, napriek tomu, že lejú peniaze do bánk, tak nemajú peniaze na to, aby vyplatili trinásty dôchodok, ktorý celkovo predstavoval sumu 580 miliónov eur. To boli plánované výdavky na jeho vyplatenie," kritizuje Fico.

Dodal, že ak vláda hovorí o akejsi solidarite pri úprave 13. dôchodkov, klame. "Klame, ak hovorí o nejakej solidarite, ak hovorí, že tí, ktorí dostávajú najmenej, majú dostať najviac, lebo sú to zanedbateľné skupiny v porovnaní s tým, aké kategórie na Slovensku dnes máme," podotkol Fico s tým, že napríklad minimálny dôchodok, ktorý predstavuje 334 eur, poberá 160.000 dôchodcov z celkového počtu 1,4 milióna dôchodcov.

Fico hovorí, že dôchodok idú zákonne zrušiť

Predseda Smeru trvá na tom, že voliči a dôchodcovia boli oklamaní. "Fakticky idú zákonom zrušiť trinásty dôchodok a vracajú sa k inštitútu vianočného príspevku, ktorý sme zaviedli my. S tým, že ho chcú pretransformovať na nejaké smiešne sumy, o ktorých dnes hovoril minister Krajniak," pokračuje Fico. "Je to jedno veľké klamstvo, je to jeden veľký podvod. Peniaze pre banky majú a pre všetkých bohatých, ale dôchodcom 280 miliónov eur v tomto okamihu berú. Je to nehorázne," rozhorčoval sa šéf Smeru.

Kollár podľa Fica oklamal Jednotu dôchodcov Slovenska

Poukázal tiež na to, že predseda parlamentu a koaličného Sme rodina Boris Kollár podpísal memorandum s Jednotou dôchodcov Slovenska a prisľúbil jej, že 13. dôchodky budú vyplatené. "Pevne verím, že aj Jednota dôchodcov Slovenska si to vybaví s tými, ktorí jej nasľubovali hory-doly a nič nesplnili," dodal poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Obedy zadarmo

Podľa Roberta Fica ide o prelomový deň a útok na sociálny štát. "Všetko berú len matematicky. Ale obedy zadarmo nie sú len o tom, že chceme pomôcť rodičom, ktorí platia určitú sumu peňazí každý mesiac za svoje dieťa na základnej škole. Obedy zadarmo mali aj úplne iné ciele," priblížil Fico, pričom jasne nesympatizuje s myšlienkou Richarda Sulíka nahradiť obedy zadarmo zdvojnásobeným daňovým bonusom na dieťa.

"Napríklad bol tu cieľ, aby mal každý prístup k jednému teplému jedlu. Aby ľudia mali možnosť posielať deti do školských jedální, kde vznikala aj nejaká miera solidarity a rovnosti medzi tými deťmi. Každý mal to isté jedlo," hovoril Fico, pričom toto opatrenie prirovnal aj ku krajinám na západe a Slovensko v tomto nebolo prvé.

"Všetko sa musí zrušiť, lebo to bolo dielo z dielne Smeru-SD, ale bolo to dobré a bolo to správne. Aj trináste dôchodky boli správne, lebo naši dôchodcovia si trináste dôchodky zaslúžia," pokračoval Fico.

Zavedenie tehotenskej dávky od 4. mesiaca tehotenstva považuje Fico za akési "potratové preteky". S týmto Smer-SD podľa neho nemá problém, tvrdí však, že toto opatrenie je motivované diskusiou v parlamente o umelom prerušení tehotenstva.

Dnešný vládny balíček

Vládna koalícia dnes predpoludním predstavila balíček opatrení na pomoc ľuďom v objeme 500 miliónov eur. V rámci neho by sa mala zaviesť od budúceho roka tehotenská dávka od 4. mesiaca tehotenstva, balíček počíta aj s 13. dôchodkom, či znížením doplatkov za lieky. Okrem toho by sa mala zaviesť bezplatná doprava v miestnej hromadnej doprave pre deti či seniorov a ťažko zdravotne postihnutých.

Opatrenia sa majú podľa ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) financovať z toho, čo ušetrí vláda sama na sebe. "Ide o masívnu a zodpovednú pomoc ľuďom. Je to zodpovedná sociálna politika. Myslí na rodiny, ľudí, ktorí to potrebujú, sú v núdzi. Nie je potrebné šetriť, ale efektívne používať peniaze občanov. To je niečo, čo sme jasne deklarovali, že Hodnota za peniaze bude mať veľký význam," dodal Heger.