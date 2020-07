Poslanci od Pellegriniho skritizovali vládny balíček: Marketing a klamstvo, zrušili 13. dôchodky!

VIDEO Tlačová konferencia poslancov Hlasu-SD:

"Vláda dnes zrušila trinásty dôchodok. Taká je pravda," vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii pred Národnou radou (NR) SR Tomáš. Raši dodal, že vláda oklamala ľudí aj pri doplatkoch za lieky. Tvrdí, že sa nezrušia a vládne opatrenia označil za marketingový ťah."Vláda dnes predstavila balík sociálno-ekonomických opatrení a opäť to poňala ako marketingový ťah, ktorý v budúcnosti zrejme zaplní obsah vládnych novín," poznamenal Raši. Hovorí o klamstve a triku vlády. Tvrdí, že doplatky sa nezrušia, ale budú sa vracať len pri kúpe najlacnejšieho lieku s obsahom predpísanej účinnej látky.

Dodal, že sa navyše zabudlo na matky samoživiteľky a rodiny s jedným rodičom, ktorí nepracujú a starajú sa o deti. Keby to vláda myslela úprimne, sľúbila by podľa neho jasné zrušenie doplatkov. Argumentuje aj tým, že na celý balík predstavených opatrení sa vyčlenilo 500 miliónov eur, pričom väčšina ide na zvýšenie vianočného príspevku, daňové úľavy, mestskú hromadnú dopravu a podobne. Vysvetlil, že seniorov, detí do šesť rokov a ťažko postihnutých sú na Slovensku takmer dva milióny, čo by znamenalo, že len na toto by bolo potrebných asi 100 miliónov eur mesačne, teda viac ako miliarda ročne. "Ľudia budú platiť takmer rovnako ako doteraz," dodal.

Podľa Tomáša je to kolosálny podvod

Tomáš uviedol, že vláda spáchala kolosálny podvod v sociálnej oblasti. Pripomenul, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Igor Matovič (OĽaNO) sľubovali, že nesiahnu na sociálne opatrenia chválené predchádzajúcou vládou a dnes niektoré rušia. Vyhlásil, že zrušili aj trináste dôchodky. Namieta i voči zrušeniu obedov zadarmo na školách. Uviedol, že ich zavedenie malo zabezpečiť deťom aspoň jednu teplú stravu denne bez ohľadu na rodinné zázemie. Nerozumie preto ich zrušeniu.

Podobne to vidí aj Ferenčák. Namieta, že zrušenie opatrenia, ktoré bolo finančne pokryté v rozpočte, nie je sociálnym opatrením. Pripomenul, že základným princípom obedov zadarmo bolo okrem iného prispieť k zdraviu detí. Poukázal aj na zvýšenie výdajov obedov. V súvislosti s návrhom na zavedenie bezplatnej hromadnej dopravy požiadal vládu, aby pri takýchto opatreniach komunikovala so samosprávami a brala ich ako partnerov.