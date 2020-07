Štátna tajomníčka diskutovala so Slovákmi žijúcimi v zahraničí: Témou bol aj KORONAVÍRUS

Ingrid Brocková

Zdroj: TASR - Marko Erd

BRATISLAVA - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková včera (13. júla 2020) spolu s Robertom Mistríkom a Šimonom Šickom diskutovala so Slovákmi žijúcimi v New Yorku, San Franciscu, Prahe, Londýne a Dubline. Organizátorom podujatia bola New Yorská skupina Slovákov (Slovak American Foundation).