Na zvyšovanie oficiálnej rozvojovej pomoci chýba systémový prístup, tvrdí štátna tajomníčka

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková

BRATISLAVA - Na zvyšovanie oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) SR chýba systémový prístup, ktorý by zabezpečil reálne priblíženie sa k záväzku venovať do roku 2030 na ODA SR 0,33 percenta hrubého národného dôchodku (HND). Uviedla to štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková. Platforma rozvojových organizácii Ambrela vníma naplnenie záväzku ako "veľmi ohrozené".