Pokuty za zvýšia: Za nedodržanie karantény počas KORONAVÍRUSU zaplatíte tisíce eur!

BRATISLAVA - Pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur. Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva. Vyplýva to z novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Kabinet ju odobril na pondelkovom rokovaní s pripomienkami. Zároveň ju navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

„Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,“ píše sa v návrhu novely.

Za nedodržanie karantény hrozí pokuta 5000 eur

Za tento priestupok má hroziť pokuta do výšky 5000 eur. Nová úprava by mala umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej "červenej krajiny". „Cieľom návrhu zákona je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň, v rámci všeobecnej súčinnosti, spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých orgánov,“ uviedli predkladatelia.

Operátor by mohol podľa navrhovanej úpravy spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ. Telefónne čísla, ktoré ÚVZ dostane, bude musieť podľa ministra dopravy Andreja Doležala po spracovaní zmazať, a zároveň bude musieť ÚVZ predložiť parlamentnému ústavnoprávnemu výboru report, ako s údajmi narábal.

ÚVZ bude mať možnosť žiadať o zoznam osôb z „červených krajín“

ÚVZ bude môcť prostredníctvom operátorov poslať spolu s uvítacími SMS aj informáciu, že po návrate na Slovensko sa musí občan podrobiť testu, respektíve sa zaregistrovať na ÚVZ. „Nad rámec toho dávame ÚVZ právomoc žiadať operátorov o zoznam osôb, ktoré sa nachádzali v takzvaných 'červených' alebo nebezpečných krajinách, a po návrate na Slovensko, na základe žiadosti, dostane ÚVZ zoznam telefónnych čísel,“ dodal s tým, že nejde o osobné údaje.

ÚVZ následne podľa ministra porovná tento zoznam so zoznamom ľudí, ktorí sa mu nahlásili. „Porovnaním získa zoznam telefónnych čísel, ktoré si nesplnili svoju povinnosť a nezaregistrovali sa na ÚVZ. Následne bude úrad tieto osoby kontaktovať, ak nebudú súčinné, postúpi tieto čísla príslušným orgánom, vo všeobecnosti polícii, ktorá bude vyšetrovať a dohľadávať osoby, ktoré nesplnili nariadenie,“ priblížil Doležal.

Maximálna flexibilita

Legislatíva dáva podľa ministra úradu maximálnu flexibilitu pri dopĺňaní krajín do červeného zoznamu či získavaní dát za širšie obdobie. Nariadenie má pre občana platiť aj vtedy, keď cez rizikovú krajinu len prechádzal. „Ak si ÚVZ bude pýtať od operátorov dáta šesť týždňov dozadu, v ktorých krajinách boli, spadať tam budú všetky krajiny, ktoré za šesť týždňov navštívil. Bez ohľadu na to, že z nebezpečnej išiel do bezpečnej, bude platiť to, že bol v nebezpečnej, a musí sa podrobiť testom, respektíve akýmkoľvek opatreniam, ktoré ÚVZ nariadi,“ uzavrel. Novela, v prípade schválenia parlamentom a podpisu prezidentkou, nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.

Zber údajov po dobu 60 dní

Návrh novely upravuje aj rozsah údajov, ktoré operátori môžu spracovávať bez súhlasu účastníka. Okrem telefónneho čísla by mohli „v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase, i lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka“.

ÚVZ by mohol tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60 dní. „Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,“ píše sa v materiáli.