Športovec Róbert porazil rakovinu a vyvinul produkt, ktorý zachraňuje životy: Pomáha aj svetovej špičke v behu

Róbertovi Kreanovi by ani vo sne nenapadlo, že práve jemu skríži život rakovina. Mladík totiž stále športoval, rovnako dodržiaval zásady zdravého stravovania. Jeho telo ale nedostávalo všetko, čo potrebovalo, a prekyslenie organizmu malo skoro fatálne následky.

„Bol som diagnostikovaný s rakovinou semenníkov. Operácia, chemoterapie a pobyty v nemocnici mi otvorili dvere do sveta biochémie a potrieb organizmu. Iba vďaka ich hlbšiemu porozumeniu som dokázal vyvinúť produkt, ktorý dokáže pomôcť zabrániť podobným scenárom,“ opísal svoje začiatky Kreana. „Nedostatok kyslíka a prekyslenie sú dve strany rovnakej mince: ak má niekto jedno, má aj to druhé,“ dodal.

Na snímke Róbert Kreana Zdroj: Róbert Kreana

Kyslé prostredie (kyslé pH organizmu) je rajom pre rozmnožovanie vírusov, baktérií, rakovinových buniek, zhoršuje prebiehajúce choroby a zásadne spomaľuje metabolizmus. Za prekyslenie je zodpovedná najmä nesprávna výživa. „pHbalance pomáha kompenzovať tento nebezpečný fenomén, čím výrazne znižuje riziká spojené s ním,“ vysvetľuje Kreana.

Nápoj aj pre nešportovcov

Kyslé alebo zásadité prostredie sa meria pomocou pH stupnice od 0 do 14, kde 7 je neutrálnou zónou. Od 0 do 7 ide o prostredie kyslé, od 7 do 14 o zásadité. Aby naše bunky mohli dobre fungovať, potrebujú ľahko zásadité pH, málinko nad 7. U zdravého človeka dosahuje pH v krvi 7,40 až 7,45. Krv sa neustále sama reguluje, aby neupadla do metabolickej kyslosti. Avšak niektoré potraviny krv okysľujú a znečisťujú organizmus.

Zdroj: FB/pHbalance

Nápoj pH balance je vysoko koncentrovaný minerálový prípravok, ktorý prispieva k neutralizácii prekysleného prostredia v organizme a tým pôsobí preventívne na mnohé druhy civilizačných ochorení ako rakovina, cukrovka, alergie, artróza, osteoporóza, dna atď.

Pre slovenského atléta je pH balance tekutým zlatom

Obľúbil si ho aj Tomáš Čelko, ktorý patrí k svetovej špičke v behu na výškové budovy. „Môj spánok býva pokojnejší a plnohodnotnejší. Telo jednoducho viac oddychuje, keď sa vybalancuje,“ povedal slovenský športovec o priaznivých účinkoch nápoja pH balance.

Na snímke Tomáš Čelko Zdroj: Róbert Kreana

Čelko ho všetkými desiatimi odporúča aj nešportovcom. „Na vyčistenie tela a vyrovnanie rovnováhy jedine pH balance. Odporúčam len veci, ktorým verím, a verím ľuďom, čo za nimi stoja,“ uviedol.