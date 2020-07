Verdikt znie jasne: Ministerstvo obrany si pri nákupe uplatnilo výnimku v súlade so zákonom

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany (MO) SR si pri nákupe protitankového raketového systému Spike uplatnilo výnimku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, vyhodnotil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Uviedla to hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

ÚVO podľa Zvončekovej od ministerstva opakovane žiadal informácie o postupe pri nákupe systému. V liste doručenom úradu na konci apríla ministerstvo deklarovalo, že v danej veci postupovalo podľa výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní. Vyplýva z nej, že nákup zrealizovalo podľa pravidiel medzinárodnej organizácie. Konkrétne išlo o Agentúru NATO pre podporu a obstarávanie (NSPA - NATO Support and Procurement Agency). "Na základe predložených dokladov úrad vyhodnotil, že výnimka bola v danom prípade uplatnená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní," vysvetlila hovorkyňa.

Nákup zrealizovalo ešte predošlé vedenie MO SR. Pred nástupom do funkcie, na začiatku marca, na zákazku upozornil aktuálny minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). "Ani v tom čase nespochybňoval kvalitu systému Spike. Kritizoval však spôsob, akým k obstaraniu pristúpilo bývalé vedenie rezortu obrany – urobilo tak tesne po voľbách a veľmi narýchlo. Postoj súčasného ministra obrany sa nezmenil ani po nástupe do funkcie," skonštatovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Naď podľa nej naďalej zastáva názor, že nákupy vojenskej techniky by sa mali realizovať maximálne transparentne a otvorene s dostatočným priestorom pre analýzu a kontrolu zo strany odborníkov aj verejnosti, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti.

Ako doplnila Kovaľ Kakaščíková, rakety by mali byť dodané do konca roka 2020. MO SR po zverejnení informácie o nákupe v marcovom stanovisku deklarovalo, že nákup zrealizovalo cestou NSPA z dôvodu efektívnosti, ekonomickosti a transparentnosti. Bol podľa neho logickým vyústením procesu modernizácie protitankových raketových systémov, pričom s realizáciou projektu začali ešte v roku 2013. Súčasťou objednávky MO SR bolo 100 kusov rakiet LR2, desať odpaľovacích zariadení a jeden trenažér. ÚVO preveroval zákazku v hodnote zhruba 14 miliónov eur z vlastného podnetu.