Macko: Naď má moju plnú podporu, oceňujem jeho prístup pri koronakríze

BRATISLAVA - Expert na obranu a bezpečnosť Pavel Macko z mimoparlamentnej strany Spolu zatiaľ hodnotí pôsobenie vlády a ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) pozitívne. V hodnotení prvých 100 dní ministra vo funkcii vyzdvihol predovšetkým Naďov prístup ku kríze spôsobenej novým koronavírusom. V ďalšom období by sa mal podľa neho zamerať na "kostlivcov" po minulých vládach, vypracovanie bezpečnostných dokumentov aj situáciu v ozbrojených silách.

Macko ocenil poctivý výkon a korektný prístup vojakov v rámci celej koronakrízy. "Aj keď je to predovšetkým zásluha samotných vojakov, špeciálne oceňujem aj prístup samotného ministra. Ten nielenže vyslyšal hlas odborníkov po lepšom využití asistencie vojakov, ale vojaci a občania mohli naozaj cítiť ministrovu podporu priamo na miestach nasadenia," skonštatoval.

Expert na obranu vyzdvihol tiež Naďov jasný signál o zámere zvýšiť transparentnosť obstarávaní a celej činnosti rezortu. Podporil ho podľa neho aj konkrétnymi krokmi vrátane deklarácie podpory domáceho zbrojného priemyslu.

Pozitívne hodnotí tiež zrušenie obstarávaní, pri ktorých sú pochybnosti, a zverejnenie zmlúv na veľké modernizačné projekty. Oceňuje tiež dôraz, aj keď zatiaľ len verbálny, na komplexný rozvoj ozbrojených síl, teda vrátane výcviku a infraštruktúry.

Macko hovorí, že Naď má jeho plnú podporu, aj keď k niektorým jeho krokom má konkrétne odborné výhrady. Do ďalšieho obdobia by sa podľa neho rezort obrany zamerať na riešenie zlej personálnej situácie a nedostatočného výcviku v ozbrojených silách. Urýchliť by sa malo podľa neho aj odhalenie a riešenie "kostlivcov v skriniach" ministerstva po predchádzajúcej vláde.

"Verejnosť aj odborníci netrpezlivo čakajú na urýchlené vyšetrenie a oboznámenie verejnosti o príčinách havárie Mig-29, zneužívaniach vojenského spravodajstva na politické účely aj podozreniach pri veľkých modernizačných projektoch. Nestačí konštatovať, že vedenie vojenského spravodajstva už odišlo, alebo patetické konštatovanie, že minister má historicky najlepšie vzťahy s náčelníkom generálneho štábu," upozornil Macko. Poukázal na to, že práve Naď mal ako opozičný politik veľmi konkrétne výhrady. Treba preto podľa neho jasne povedať, či sa mýlil alebo vyvodiť dôsledky, ak sa jeho predpoklady potvrdili.

Ďalšou prioritou by malo byť podľa Macka aj urýchlenie dopracovania bezpečnostných dokumentov, zmeny systému hodnotenia zabezpečenia obrany a prepracovaní či aktualizácií dlhodobých rozvojových plánov. "Tie je treba zreálniť a zohľadniť aj fiškálne dosahy koronakrízy," dodal.