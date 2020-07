VIDEO Výdavky na obranu v minulom roku dosiahli 1,67 miliardy eur, potvrdila vláda

BRATISLAVA - Výdavky Slovenska na obranu v roku 2019 dosiahli 1,67 miliardy eur. Vyplýva to z revízie výdavkov na obranu, ktorú v stredu schválila vláda na svojom rokovaní. Revízia v obrane má priniesť vyššiu efektivitu výdavkov. Má zlepšiť aj výsledky obrany s dôrazom na jej prioritné ciele.

Tlačová beseda k výdavkom na obranu

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) nazval revíziu vysvedčením efektivity výdavkov na obrane. Ako povedal, ide o "prvý ucelený dokument o efektívnosti výdavkov a plnení cieľov a záväzkov na Slovensku". Poznamenal, že sa týka hlavne hospodárenia predošlého vedenia rezortu obrany. Ďalším krokom je podľa Hegera príprava implementačného plánu.

"Potrebujeme viesť verejnú diskusiu o obrane," doplnil šéf Ministerstva obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO). Verí, že ďalšia revízia už ukáže MO SR ako rezort so záujmom pohnúť sa dopredu a bez škandálov. V súvislosti so závermi revízie tiež uistil vojakov i civilov, že sa nechystá prepúšťanie ani znižovanie platov. Siahať nechce ani na výsluhové dôchodky.

Raketový rast

Rast výdavkov Slovenska na obranu patril medzi rokmi 2012 až 2019 medzi štyri najvyššie zo všetkých krajín NATO. Najvýraznejšie medziročné zvýšenie výdavkov z 1,1 miliardy eur na 1,62 miliardy eur došlo podľa materiálu v minulom roku. Väčšina financií smerovala na nákup stíhačiek F-16.

Slovensko má dlhodobo nadpriemerné výdavky na personál. Zároveň má podpriemerné výdavky na ostatnú prevádzku a budovanie infraštruktúry, vyplýva z materiálu. V investovaní do modernizácie výzbroje patrí medzi priemer. "SR nenapĺňa vlastné strategické ciele a výsledky v obrannom úsilí, ani tie, ku ktorým sa prihlásila v rámci NATO," konštatuje revízia.

Revízia výdavkov

Výzvou pre dosiahnutie lepších obranných výsledkov je uprednostnenie bežnej spotreby na úkor údržby a investícií, a realizácia projektov. Revízia výdavkov požaduje uprednostniť investície, ktoré sú relevantné pre plnenie všetkých budúcich Cieľov spôsobilosti 2021 a do základnej infraštruktúry Ozbrojených síl SR. Malo by sa tak predovšetkým investovať do projektovej bojovej podpory, bojového zabezpečenia a na udržanie dosiahnutého bojového potenciálu bojových jednotiek ozbrojených síl. Revízia požaduje prehodnotiť pozastavené aj plánované projekty vyzbrojovania.

"Profesionálni vojaci zarábajú v pomere k priemernej mzde v hospodárstve viac ako medián referenčných krajín. V rokoch 2019 a 2020 rástli vojakom platy rýchlejšie ako väčšine zamestnancov štátu," píše sa v materiáli s tým, že v tomto roku sa očakáva nárast najmenej o 20 percent. Optimalizácia osobných výdavkov by podľa revízie mohla ušetriť vyše 114 miliónov eur ročne.

MO SR začína obstarávať vojenský výstroj

Ministerstvo obrany (MO) SR začalo s krokmi potrebnými na obstaranie výstroja pre vojakov. Na rok 2020 naň vyčlenilo 15,5 milióna eur, čo je takmer o 3,3 milióna viac ako vlani. Informovala o tom hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

„V prvom rade sme rozbehli procesy na nákup počtovo najkritickejších položiek, ktoré však vojaci nevyhnutne potrebujú každý deň – poľné rovnošaty, služobné rovnošaty, pracovné odevy, tričká, topánky či bielizeň, ďalej tiež športový výstroj a prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca,“ priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Doplnil, že jeho cieľom je zabezpečiť vojakom všetko, čo potrebujú, v čo najkratšom možnom čase, avšak v prvom rade transparentne a efektívne.

Ministerstvo v súčasnosti už pracuje aj na internom dokumente, ktorý má analyzovať aktuálny systém výstrojného zabezpečenia, identifikovať nedostatky a navrhnúť efektívne riešenia. Naď podotkol, že ešte pred nástupom do funkcie ho kontaktovali mnohí vojaci so sťažnosťami, že ak chcú mať v čom slúžiť, musia si to kúpiť na vlastnú päsť.

Obstarávané položky vzišli z požiadaviek vojakov prostredníctvom integrovaného informačného systému na tvorbu elektronického plánu obstarávania. Nákup výstrojných súčiastok a materiálu sa uskutočňuje individuálne po zákazkách, respektíve skupine položiek v rozsahu uzatvorenej rámcovej dohody. "V súčasnosti sú v procese prípravy zmluvy na nákup napríklad 98.699 kusov rôznych druhov tričiek, 8600 kusov poľných blúz, 9600 kusov poľných nohavíc, 3166 kusov pracovných blúz, 3559 pracovných nohavíc, 5685 kusov popruhových opaskov, 5200 poľných čiapok či 2771 tašiek na výstroj," spresnila hovorkyňa.

Výhľadovo sú podľa Kovaľ Kakaščíkovej v procese zmluvy na dodanie termo oblečenia, zimných búnd, pletených čiapok, kukiel a rukavíc. Okrem toho rezort plánuje nakúpiť napríklad aj historické rovnošaty, reprezentačné rovnošaty, osobné ochranné pracovné pomôcky, stany, taktické vesty pre Vojenskú políciu, letecký výstroj, ako aj revízie a opravy výstrojných súčiastok balistickej ochrany.