Po prevalení dovolenky na Kočnerovej jachte Krištúfková rezignovala: Ako splnomocnenkyňa vlády končí

Poslankyňa Národnej rady SR Petra Krištúfková sa vzdáva funkcie splnomocnenkyne vlády pre rodinu. "Funkcia splnomocnenca mi nestojí za to, aby cez moju osobu útočili na vládu, útočili na ministra, na naše hnutie a už vôbec nie na moje deti," uviedla na nedeľňajšej tlačovej konferencii v reakcii na medializované informácie, že v roku 2009 strávila dovolenku na jachte Mariana Kočnera s jeho exmanželkou.

Naďalej chce robiť svoju prácu

Počet preferenčných hlasov, ktoré získala vo voľbách, považuje za dostatočný dôvod, aby v pomoci ľuďom pokračovala. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár zdôraznil, že za ňou stojí.

"V tejto dobe som bola kamarátka s jeho exmanželkou. Naopak, Marian Kočner bol voči mne rezervovaný. Myslím si, že to bolo z toho dôvodu, že z hĺbky duše nenávidel Borisa Kollára," tvrdí Krištúfková. Dodala, že nevedela, či je to jeho loď a nemôže za to, že sa tam za manželkou zastavil.

Vysvetlenie ku komunikácii s Kočnerom

Svoju medializovanú komunikáciu s Marianom Kočnerom vysvetľuje tým, že mal disponovať informáciami o probléme súvisiacom s jej dcérou. Krištúfková poznamenala, že jej minulosť je známa.

Skonštatovala, že mala v mladosti obdobie rebelantstva. "Samozrejme, že malo aj následky a tie následky pretrvávajú celý život," povedala s tým, že nie je tajomstvom ani to, že svoje prvé dieťa má so zavraždeným mafiánskym bossom Robertom Diničom.

Funkcia nemala byť platená

Krištúfková zdôraznila, že naďalej bude pokračovať v práci a riešiť rôzne formy pomoci ľuďom. Skonštatovala, že jej funkcia nemala byť platená. Mala podľa jej slov spočívať v tom, že vychytá nedostatky v legislatíve, ktoré spôsobujú, že niektorí ľudia prepadávajú sitom pri rôznych formách sociálnej pomoci.

Kollár sa za Krištúfkovú postavil. Poznamenal, že po medializovaných informáciách sa stupňovali ataky prostredníctvom jej osoby na vládnu koalíciu a hnutie Sme rodina. Priblížil, že inštitút zanikne, nikto Krištúfkovú nenahradí a sama bude pokračovať vo svojej práci a riešiť problémy ľudí v sociálnej oblasti.

O vytvorení funkcie a menovaní Krištúfkovej rozhodla vláda počas uplynulého týždňa. Nový post mal vzniknúť na návrh ministra práce Milana Krajniaka. Jej úlohou mala byť najmä koordinácia plnenia úloh v oblasti podpory rodiny a sociálnej pomoci, ktoré pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, mimovládne neziskové organizácie, ako aj iné subjekty vyplývajú z právnych predpisov a rozhodnutí vlády.