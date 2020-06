Nová splnomocnenkyňa vlády Krištúfková má problém: Dovolenka na Kočnerovej jachte

Nadácia Zastavme korupciu vyzýva vládu, aby stiahla novú splnomocnenkyňu pre rodinu Petru Krištúfkovú. "V spolupráci s projektom Kočnerova knižnica sme zistili, že nová splnomocnenkyňa vlády nehovorila o stretnutiach s Kočnerom pravdu. Vládu vyzývame na jej odvolanie," uviedli.

Marian Kočner Zdroj: TASR

Krištúfková totiž novinárom tvrdila, že s Kočnerom nemala kontakty. "Nie, nestretávali sme sa. Myslím si, že tak ako keď vy ste ho stretli niekde v Bratislave v meste, tak som ho stretla aj ja,” reagovala po svojom vymenovaní.

Ako uvádza Denník N, skutočnosť bola iná. O schôdzku totiž podľa správ žiadala ona jeho. Odhalili to telefóny Kočnera a jeho dcéry, ktoré skončili v rukách polície. Zaistili ich v rámci vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Fotografie z dovolenky

Krištúfková a Kočner si spolu mali písať cez aplikáciu Viber. "Ahoj, chcela by som ťa poprosiť, či by si si nenašiel čas na stretnutie,” mala mu napísať mu v januári 2015. O pár minút sa už dohodli na čase aj mieste stretnutia. Malo sa konať v hoteli Crown Plaza. Kočner si to poznačil do kalendára.

Podľa Denníka N sa Krištúfková k spomínaným správam nechcela vyjadriť. Napokon mlčanie prelomila pre jedného z členov tímu Kočnerova knižnica, pre denník Nový čas. Uviedla, že v Crown Plaza sa v roku 2015 nestretli.

Nespomína si ani na to, že by ho za posledných päť či šesť rokov niekde videla. Prečo ho však kontaktovala? To priamo nevysvetlila. Reagovala, že mala v pláne riešiť situáciu expartnera, ktorého Kočner neustále kontaktoval. Jeho meno ale neprezradila.

Petra Krištúfková Zdroj: Topky/Vlado Anjel

To, že sa bližšie poznali, však môžu dokazovať aj fotografie, ktoré mala v telefóne Kočnerova dcéra. Ide o snímky z dovolenky, ktoré mala uložené v dvoch súboroch pod názvami “Chorvátsko, Petra a deti 2009” a “Chorvátsko, naši a Petra, Zuza.”

Na záberoch je Kočnerova jachta ale tiež Krištúfková, ktorá nastupuje do súkromného lietadla, ktoré sa podobá na to, akým cestovali Kočnerovci. Exportované dáta hovoria aj o tom, že fotografie mali byť uložené krátko po sebe.

Samotná Krištúfková potvrdila, že na jachte bola v roku 2009 so svojimi dcérami. Pozvať ju mala Kočnerova vtedajšia manželka Karolína, s ktorou je roky rozvedený. Problém v tom teda nevidí. Priznala aj to, že v tom čase tam bol aj Kočner.

"To, že sa on zastaví za svojou bývalou manželkou, tak prepáčte, za to nemôžem. On sa ukázal aj na plese, ale to neznamená, že tí ľudia sú teraz toxickí,” vyjadrila sa Krištúfková s tým, že v tom čase nik netušil, že sa z Kočnera vykľuje kriminálnik. Kamarátsky vzťah mala mať podľa jej slov len s exmanželkou Kočnera Karolínou.

Zábery z Kočnerovej knižnice majú byť staré 11 rokov, komunikácia päť. Pochádzajú teda z obdobia, kedy ešte Kočner nebol stíhaný. Nadácia Zastavme korupciu však považuje za základný problém to, že Krištúfková pravdivo nereagovala na otázku, či sa s ním stretávala. Pobyt s Kočnerom na jachte totiž nepovažujú za náhodné stretnutie, akým je to "na ulici v Bratislave".