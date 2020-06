Nové odhalenie! Kollárova práca je 100 % plagiát, tvrdí Beblavý

Beblavý svoje nové poznanie prezentoval, tak ako včera, v statuse na sociálnej sieti, kde reagoval na včerajšiu tlačovku predsedu parlamentu. Kollár na nej ukazoval tlačivo s určenou zhodou 24,45 percent. To však podľa Beblavého neznamená, že práca sa zhoduje len v tejto percentuálnej časti.

Takmer 100-percentný plagiát

Beblavý včera večer prezentoval svoj nový odhad po tom, ako sa bližšie pozrel aj na prácu Kollára. "Nedajte sa popliesť, Boris Kollár preukázateľne a priamo odkopíroval výraznú väčšinu z textu svojej diplomovej práce, podľa môjho odhadu viac ako 60%.," tvrdí Beblavý.

To, čo podľa neho predseda Sme rodina včera prezentoval, je len 24-percentná zhoda s inými záverečnými prácami, ale nie s publikáciami, ktoré odkopíroval. Beblavý už aj prezradil, čo Kollár v práci ukradol. "Boris Kollár vykradol turistické webstránky a odbornú prácu svojho školiteľa , ktoré v systéme nie sú. Ostatných cca 40 % tiež nevytvoril on. Zvyšok práce je totiž prezentácia regionálneho klimatického scenára pre Kysuce , ktorý vypočítal tím klimatológov a ktorý Kollár ukradol tiež," prehlásil exšéf SPOLU, čo podľa neho znamená, že záverečná diplomová práca Borisa Kollára pre skalickú vysokú školu je takmer stopercentný plagiát.

Sme rodina zažilo nepríjemný včerajšok

Predseda a podpredsedovia Sme rodina zažili včera pomerne nepríjemný deň, keď sa médiá a mimoparlamentní politici začali venovať ich záverečným prácam. Po viacerých zisteniach vyplýva, že okrem Kollára padá tieň podozrenia z plagiátu na podpredsedníčku strany Petru Krištúfkovú, ktorá nedávno bola menovaná a aj sa vzdala funkcie vládnej splnomocnenkyne, ale aj na ďalšieho podpredsedu Petra Pčolinského. Ten mal vo svojej práci odkopírovať pasáže zo stránky referaty.sk.

Počas včerajšej tlačovej konferencie si však Kollár jemne nasypal popol na hlavu, keď priznal, že niektoré pasáže odkopíroval priamo a tvorbu práce si takto "uľahčil". Podľa neho si písanie prác nejakým spôsobom uľahčujú všetci študenti. "Možno som aj ja urobil chybu. Cez to všetko som prácu obhájil a zhoda je 24 percent. Áno, niektoré state som zobral z internetu, mal som vtedy veľa práce. Nie je to pekné, ospravedlňujem sa za to. Ale nie je to dôvod, aby som nepristúpil k záverečnej skúške a nespravil ju," povedal včera Kollár a rovnako tak odmietol vyvodiť politickú zodpovednosť za toto konanie.