VIDEO Škandál v Sme rodina narastá: Plagiátorstvu čelí Krištúfková, Kollár aj Pčolinský!

VIDEO Reakcia Borisa Kollára:

Kollár mal preberať priamo od vlastného školiteľa

Na tlačovke dnes vystúpil predseda Spolu Juraj Hipš. Ten povedal, že po videu Miroslava Beblavého sa pozreli na diplomovú prácu Borisa Kollára. Diplomovú prácu mal na tému klimatických zmien a ich vplyvu na cestovný ruch v oblasti Kysúc .

VIDEO Tlačová konferencia strany SPOLU:

"Viac ako polovica práce je odkopírovaná, je to plagiát. Čo je na ňom ešte veľmi zarážajúce, Boris Kollár tieto veci priamo bral bez uvedenia publikácie od svojho školiteľa Minďasa, ktorý je rektorom vysokej školy v Skalici," povedal Hipš na tlačovke. Obľúbeným portálom Kollára v práci bol regionkysuce.sk. "Je tu napríklad časť, ktorou istý novinár pozýval ľudí na územie Kysúc, pričom Kollár ho kompletne prekopíroval," tvrdí strana SPOLU.

"Táto diplomová práca ani náhodou nespĺňa kritéria, aby Boris Kollár dostal titul magister. Boris Kollár niektoré vety zmenil, aby niektoré veci neboli brané ako plagiát. Namiesto slova ochrana použil slovo chrániť a tak podobne," pokračuje predseda SPOLU Hipš. "Opäť tu máme predsedu parlamentu, ktorý kopíroval diplomovú prácu. Otázka je na mieste aj ohľadom kvality školstva a čo s týmto školstvom ideme robiť," pokračuje Hipš. Kollár má percentuálnu podobnosť v 52 percentách práce. Sám pritom pred rokmi kritizoval za podobnú kauzu vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka.

"Keby som bol na ich mieste a niekto by ma obvinil, že som získal titul podvodom, tak by bola na mieste asi otázka, kto vedie túto krajinu," argumentuje Hipš. Ten zároveň dopĺňa, že na analýze Kollárovej práce sa podieľali štyria ľudia zo strany SPOLU.

Boris Kollár na 17:00 už avizoval tlačovku vo foyer Národnej rady SR, aby reagoval na Hipšove tvrdenia.

Ak sa im to nepáči, nech sa dostanú do parlamentu

"Zo strany, ktorá sa nedostala do parlamentu som bol narknutý, že som rovnaký ako Danko, čo odmietam. Musíme si ctiť slovenský školský systém. Ak sa to strane SPOLU nepáči, tak im doporučujem sa dostať do parlamentu a poprípade zmeniť tento systém," obhajuje sa Kollár.

Zdôrazňuje tiež, že škola je súkromná a nie štátna. "Povedali, že mám 55-percentnú zhodu. Tu je moja kontrola originality - vyše 24 percent," ukázal dokument Kollár. Vy, čo máte do 30 percent, viete, že je to bežná prax, tvrdí. "Povedali mi, že som nezdrojoval. Pozrite si koniec mojej práce. Tu všade uvádzam literatúru. Vraj som to špatne odzdrojoval. Treba si však uvedomiť, že sú 3 systémy na citovanie. Jeden systém je uvádzanie mena a dátumu, druhý je číselný a tretí sú poznámky," uvádza Kollár.

Urobil som všetko, čo som mal, tvrdí šéf parlamentu

Kollár tvrdí, že uvádzal zdroje podľa harwadského systému. "Ak by som cez toto neprešiel, nepripustili by ma k záverečnej skúške. Neskladal by som skúšku z cestovného ruchu. Vy si hádam nemyslíte, že sa v cestovnom ruchu nevyznám," skončil Kollár. "Ja sa neriadim inými pravidlami, ja sa riadim pravidlami, ktoré sú platné. Tu su protokoly originality, ktoré sú platné. Tento protokol z toho softvéru vyšiel a skúšku som spravil," tvrdí Kollár. Ten nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti. Prácu si podľa vlastných slov písal sám a robil na nej niekoľko mesiacov.

Každý spraví chybu, ospravedlňujem sa

"Jedna - dve veci ak si zoberiete zo sociálnych sietí atď. tak to nie je niečo strašné," reagoval na otázku novinárov, prečo kopíroval celé pasáže ohľadom pozvánky na územie Kysúc. "Možno som aj ja urobil chybu. Cez to všetko som prácu obhajil a zhoda je 24 percent. Áno, niektoré state som zobral z internetu, mal som vtedy veľa práce. Nie je to pekné, ospravedlňujem sa za to. Ale nie je to dôvod, aby som nepristúpil k záverečnej skúške a nespravil ju," povedal Kollár. Ten priznáva, že školu Krištúfkovej odporúčil.

Beblavý to dnes celé začal

Bakalárska práca Petry Krištúfkovej zo Sme rodina je plagiátorská, tvrdí bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR a expredseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý. Šéf Sme rodina a parlamentu Boris Kollár sľúbil, že sa k prípadu vyjadrí neskôr, ale zatiaľ tak neurobil.

Beblavý na sociálnej sieti uverejnil video, kde hovorí o tom, že v množstve textov Krištúfkovej práca od slova do slova kopíruje napríklad vedecké články, niektoré texty podľa neho odkopírovala aj s chybami. "Pani poslankyňa systematicky vykráda texty," povedal Beblavý. Ide podľa neho o porušenie autorského zákona. Problém vidí aj v tom, že prácu Krištúfková odovzdala v roku 2019, keď bola poslankyňou NR SR.

Krištúfková sa bráni

Na dnešné dianie už oficiálne reagovala aj Petra Krištúfková. "Považujem za nekorektné, ak pán Beblavý porovnáva moju bakalársku prácu s rigoróznou prácou pána A. Danka. Treba si uvedomiť, aké sú kladené nároky na bakalárske, magisterské štúdium a na samotnú rigoróznu prácu," píše poslankyňa.

"Sú to rôzne stupne vysokoškolského vzdelania, ktoré majú absolútne nezrovnateľné požiadavky, pretože pri bakalárskej práci, teda pri ukončení prvého stupňa vysokoškolského vzdelania sa očakáva preukázanie priemerných vedomostí, uplatniť svoje schopnosti pri ich zhromažďovaní a spracovaní základnej odbornej literatúry. V bakalárskej práci sa často používa metóda kompilácie, čiže súhrn odborných textov od viacerých autorov a s nimi sa následne pracuje. Naopak pri rigoróznej práci autor, ktorý má už absolvovaný druhý stupeň vysokoškolského vzdelania musí preukázať schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedecko-odbornú činnosť v oblasti vedy a výskumu, čo bol prípad pána Danka," bráni sa podpredsedníčka sociálneho výboru.

"Zároveň chcem zdôrazniť, že moja bakalárska práca bola posúdená v rámci Štátnej záverečnej skúšky, v rámci obhajoby a prešla rozpravou pred menovanou Komisiou pre štátne záverečné skúšky s výsledným hodnotením C-dobre, išlo teda o priemernú prácu. Práca bola nahraná do centrálneho registra záverečných prác a komisia mala k dispozícií aj výsledný protokol originality," uzavrela Krištúfková.

Krištúfková napísala prácu na tému "Vybrané indikátory sociálnej dimenzie kvality života - rodina" v študijnom programe životné prostredie a študijnom odbore ochrana a využívanie krajiny. Bakalársky titul získala na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.

Boris Kollár je navyše absolventom rovnakej vysokej školy ako Krištúfková. Tam v roku 2015 získal titul Magistra a dva roky predtým bakalára. Školiteľom pri magisterskej práci Kollára bol istý Jozef Minďaš, ktorý bol rovnakom školiteľom aj Krištúfkovej.

Do tretice sa pridal Pčolinský

Na facebookovej stránke Naše Slovensko medzičasom vyplával už tretí prípad porušovania autorských práv v prípade poslanca z radov Sme rodina. Ide o Petra Pčolinského, ktorý, rovnako ako Krištufková či Kollár, v práci neuviedol zdroje, ktoré použil a len text prekopíroval.

Reakcie z koalície

"Ak to je skutočne pravda, tak je to v prvom rade obrovská osobná hanba," povedal v utorok predseda SaS Richard Sulík v súvislosti s medializovanými informáciami o tom, že Krištúfkovej bakalárska práca je plagiát.

"Na mnohých koaličných kolegov som hrdý a je mi cťou sa s nimi podieľať na oprave krajiny, aj keď to občas ide ako v lete na saniach. A za niektorých sa hanbím a mám problém s nimi sedieť v koaličných laviciach. Toto nie je zmena, ktorú sme sľubovali," uviedol na sociálnej sieti člen predsedníctva strany Za ľudí a poslanec parlamentu Miroslav Kollár. "Tak snáď budeme mať rovnaký meter ako na kapitána," dodal aj na adresu nových infornácií o Borisovi Kollárovi.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) v reakcii na informácie o Krištúfkovej bakalárskej práci uviedol, že si nevie predstaviť, že by urobila plagiát. "Ostávam v nádeji, že je to nejaké nedorozumenie," vyhlásil s tým, že sa s medializovanou informáciou oboznámi. Deklaruje, že nevidí dôvod meniť názory, a každý, kto podvádza, by sa mal podľa Budaja zahanbiť a zobrať za to svoju mieru zodpovednosti.