Vláda schválila ďalšie opatrenia kvôli KORONAVÍRUSU: Potešia rodičov i podnikateľov

vláda dnes rokuje od 10-ej ráno

do ôsmich krajín môžu Slováci vycestovať už na 48 hodín bez testu a bez povinnosti ísť do karantény

od stredy 20. mája začala na Slovensku 4. fáza uvoľňovania opatrení

od stredy 3. júna nastala 5. fáza uvoľňovania

premiér Matovič včera po rokovaní s českým premiérom Babišom oznámil, že sa otvárajú hranice medzi Slovenskom a Českom

núdzový stav trvá aj naďalej, skončiť by sa mal v polovici júna, zatiaľ nie je jasné, či ho premiér plánuje predĺžiť, alebo nie

13:45 Peniaze na vedu a výskum budú, prerozdeľovať ich chceme lepšie

Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová ubezpečila po štvrtkovom rokovaní vlády vedeckú komunitu, že v novom programovom období pre Operačný program Výskum a inovácie sú dôležité priority, ktoré budú mať aj zodpovedajúce financie. „Ubezpečujem, že sa nebudú rozdeľovať spôsobom, ako to robila minulá vláda. To znamená dotácie, ktoré išli schránkovým firmám, neexistujúcim firmám či firmám, ktoré vedu a výskum v živote nerobili. Nakoniec sa na univerzity a do vedeckej komunity ani nedostali,“ vyhlásila Remišová.

Deklaruje, že peniaze na vedu a výskum budú a že súčasná vláda chce prerozdeľovať tieto prostriedky lepším spôsobom. „Len keď budeme mať vedu a výskum na vysokej úrovni, môžeme zabezpečiť ľuďom lepšie platené miesta,“ podotkla.

13:33 Vyjadrenie ministra práce Milana Krajniaka.

13:32 Štátna pomoc pre podnikateľov na nájomné dosiahne asi 200 mil. eur

Štátna pomoc na nájomné pre podnikateľov, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre nový koronavírus dosiahne asi 200 miliónov eur. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k novele zákona o poskytovaní dotácií, ktorú vo štvrtok prerokoval a schválil vládny kabinet.

„Uvedená suma nie je fixná a predstavuje odhad údajov, ktoré je možné získať z verejne dostupných zdrojov. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, avšak na vlastný účet. Príjemcom pomoci je teda nájomca,“ priblížil rezort hospodárstva. Novelu by mal parlament prerokúvať v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.

13:15 Vláda schválila predĺženie čerpania pandemického ošetrovného pre rodičov

Zavedenie možnosti pokračovania v poberaní pandemického ošetrovného aj za jún tohto roka, ako aj predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovnému pomeru na dobu určitú aj nad rámec súčasnej legislatívy. Tieto zmeny má priniesť novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú vo štvrtok schválila vláda. Parlament ju má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na pandemické ošetrovné majú mať nárok naďalej tí rodičia, ktorí naďalej budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť, pretože ho nemohli umiestniť do jaslí, predškolských zariadení alebo školy z dôvodu nízkej kapacitnej možnosti alebo zo subjektívnych dôvodov, ak sa napríklad obávajú o zdravie svojho dieťaťa. Celkovo by sa toto opatrenie malo v tomto roku dotknúť približne 31.500 osôb.

13:12 Vyjadrenie ministra financií Eduarda Hegera.

13:02 Vláda schválila pridelenie úloh novému ministerstvu, ktoré nahradí Remišovej úrad

Vláda pridelila úlohy a kompetencie novému Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Vyplýva to z materiálu z dielne vicepremiérky pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí), ktorý vo štvrtok schválil vládny kabinet.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:52 Splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport bude Karol Kučera

Splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport bude od štvrtka Karol Kučera (OĽaNO). Vláda na svojom zasadnutí schválila jeho vymenovanie do funkcie. Funkcia bola od 2. apríla, keď vláda odvolala z tejto funkcie Dušana Galisa, neobsadená. Spolu s návrhom na vymenovanie vláda schválila aj doplnenie štatútu splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, ktorý bližšie upravuje postavenie a rozsah oprávnenia splnomocnenca. Po novom bude platiť, že splnomocnenec vykonáva funkciu bez nároku na odmenu.

12:37 Vláda schválila podmienky na podporu udržania zamestnanosti v materských školách

Vláda na štvrtkovom zasadnutí schválila podmienky na podporu udržania zamestnanosti v materských školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. Návrh bude financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 – 2020 a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Predpokladaný celkový objem finančných prostriedkov na obdobie trvania mimoriadnej situácie, respektíve núdzového stavu (marec – jún 2020), predstavuje sumu 66,39 milióna eur,“ uvádza sa v materiáli z dielne rezortu školstva, pričom predpokladaný počet dotknutých zamestnancov je 22.589 v 3022 materských školách.

12:12 Rokovania majú pokračovať pri Dohode medzi Slovenskom a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Slovensko taktiež zváži prístup k Zmluve upravujúcej činnosť štátov na Mesiaci a ostatných nebeských telesách. Chcelo by ratifikovať aj Protokol k Zmluve o Antarktíde o ochrane životného prostredia.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ako vyplýva z materiálu, multilaterálne i bilaterálne medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná, sa vo všeobecnosti implementujú riadne a bezproblémovo. „Zmluvná základňa SR je stabilizovaná a bude sa naďalej vyvíjať v súlade s medzinárodnými záväzkami prijatými na regionálnej aj univerzálnej úrovni,“ dodáva rezort diplomacie. V popredí zostávajú zmluvy finančno-ekonomického charakteru, najmä zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a o podpore a vzájomnej ochrane investícií s tretími krajinami mimo EÚ. Vzájomné vzťahy s európskymi krajinami sú podľa rezortu diplomacie v súčasnosti upravené postačujúco a vo väčšine prípadov preto nie sú potrebné nové bilaterálne zmluvné dokumenty.

12:11 „Pokiaľ ide o Rakúsko, stanovenou prioritou je uzavretie Zmluvy o spolupráci na hraničných vodách,“ uvádza sa v materiáli. S Českom by Slovensko chcelo rozšíriť spoluprácu v oblasti energetiky. Vládny kabinet má ambíciu pokračovať aj v príprave Zmluvy o trojštátnom hraničnom bode Beskydy s Českom a Poľskom. Vo vzťahu k Poľsku je prioritou Dohoda o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na štátnej hranici. Medzi zámery s Maďarskom patrí aj Dohoda o vojenskej spolupráci v oblasti letectva a vzdušných obranných síl.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:10 Slovensko si stanovilo priority a záujmy medzinárodných zmlúv

Slovensko si stanovilo priority a záujmy pri uzatváraní bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných zmlúv na obdobie rokov 2020 až 2021. Správu o vykonávaní medzinárodných zmlúv schválila vláda na svojom štvrtkovom zasadnutí. Vo vzťahu k Ukrajine by Slovensko chcelo uzavrieť Dohodu o umiestnení diplomatických zastupiteľstiev SR na Ukrajine a Ukrajiny v SR. Pokračovať by sa podľa materiálu ministerstva zahraničných malo aj v príprave Zmluvy o režime na štátnych hraniciach.

10:45 Veronika Remišová uviedla, že nie je dôvod, aby sa núdzový stav predlžoval. „Je na čase, aby sa život začal vracať do normálu a aby sme intenzívne riešili ekonomickú krízu,“ uviedla.

10:36 Minister hospodárstva Richard Sulík uviedol, že je za to, aby núdzový stav skončil 15. júna. „Na vláde tento postoj zopakujem,“ uviedol.

10:32 „Ak sa konzílium rozhodne, že núdzový stav už nemusí platiť, v tom prípade musíme ako vláda urobiť opatrenia, aby postačila mimoriadna situácia,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď s tým, že ak sa zruší, budú musieť robiť aj legislatívne zmeny vzhľadom na pomoc pre ľudí.

10:28 Mikulec dodal, že prebieha úprava opatrení, aby sa mohla spustiť aj medzinárodná vlaková a autobusová doprava v súvislosti s otvorením hraníc medzi Českom a Slovenskom.

10:27 Minister vnútra Roman Mikulec uviedol, že núdzový stav sa končí v polovici júna a po tomto dátume uplynie. Dnes rokuje Ústredný krízový štáb aj o tejto otázke. „Myslím, že už naďalej nebude platiť núdzový stav,“ uviedol Mikulec s tým, že to dnes navrhne.

10:22 Aj minister školstva Branislav Gröhling uviedol, že o núdzovom stave sa bude rokovať čoskoro. „Chceme pristupovať k tejto otázke zodpovedne, lebo máme dobré výsledky,“ uviedol s tým, že sa situácia môže zmeniť a môže nastať veľký nárast prípad, preto je potrebné o tom diskutovať.

10:15 „My sme už včera ako jeden z koaličných partnerov vyslali signál, že nemáme pocit, že je potrebné predlžovať núdzový stav,“ uviedol pred rokovaním vlády štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. „Počty nepustia, je nám jasné, kto má väčšinu. Dúfam, že na tom bude dohoda,“ dodal.

Hranice medzi Českom a Slovenskom sú otvorené

Premiér Igor Matovič včera rokoval s českým premiérom Andrejom Babišom. Dnes od polnoci sa obnovil neobmedzený režim na hraniciach medzi Slovenskou a Českou republikou. Dohoda padla už pred dvoma dňami. Zlomovým bodom pri úvahách o možnom otvorení hraníc bol názor konzília odborníkov. „Hneď ako to v pondelok odobrili odborníci, zavolal som pánovi Babišovi, aby sme sa dohodli na otvorení hraníc,“ uviedol Matovič. Premiéri pripomenuli, že na slovenskej strane ostane kontrolný režim v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín.

Zdroj: SITA/AP/Branislav Bibel

Babiš zdôraznil, že na strane ČR bol o uvoľnenie režimu na hraniciach veľký záujem. Poukázal pritom na to, že Slovensko je pre ČR druhou najvýznamnejšou exportnou krajinou a rovnako druhou najpreferovanejšou turistickou destináciou pre Čechov. „Je preto dôležité, aby sme spoločne podporili cestovný ruch, keďže aj Slováci stále viac cestujú do ČR, čo je, samozrejme, dobre,“ uviedol Babiš. Otázka verejnej medzinárodnej autobusovej a vlakovej dopravy je otázkou diskusií, uviedli premiéri. „Budem rád, keď sa to úplne vráti do normálu,“ povedal Babiš.

Núdzový stav je stále otázny

Témou ponechania alebo zrušenia núdzového stavu na Slovensku v súvislosti s pandémiou koronavírusu bude Ústredný krízový štáb rokovať na základe odborných právnych analýz. Premiér Igor Matovič sa už k núdzovému stavu vyjadril predtým. Nevylúčil jeho prípadné zrušenie ani opätovné vyhlásenie. Definitívne rozhodnutie prijme ÚKŠ na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu budúceho týždňa.

„Núdzový stav žiadnym spôsobom nikoho zásadne neobmedzuje, len nám umožňuje napríklad to, aby sme zásobovali nemocnice osobnými ochrannými prostriedkami. V momente, keď sa zruší núdzový stav, nemocnice si ich musia nakupovať samé, a to je dosť slušná komplikácia,“ priblížil premiér s tým, že sa chce k tejto otázke postaviť zodpovedne.